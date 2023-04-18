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18 апреля, 2023
 
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Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов

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После 2014 года Ани Лорак работает и живет в РФ
После 2014 года Ани Лорак работает и живет в РФ
Фото: Ани Лорак / Facebook

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк в интервью, которое вышло 17 апреля в YouTube "5 канала", заявил, что украинцы уделяют слишком много внимания украинской певице Ани Лорак, которая живет и работает в стране-агрессоре России.

Такое мнение он высказал, комментируя последнее интервью артистки, которое она дала одному из российских пропагандистских YouTube-каналов. 

В интервью Ани Лорак назвала полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину "случилось то, что случилось", заявила, что переехала в 2012 году в Россию, потому что ее вынудили, а также назвала российского артиста Филиппа Киркорова, который поддерживает российскую агрессию против Украины, своим старшим братом.

"Девушка сделала однозначный выбор. При этом он был сделан, наверное, не ею. Потому что сказать, что выбрала она, – это значит, что у нее есть мозги. А судя по поступкам с 2014 года, мозгов у нее нет. Много внимания мы ей уделяем", – заявил Кондратюк.

Он отметил, что Ани Лорак – не единственная украинка, которая живет в России и молчит о полномасштабном вторжении РФ в Украину. 

"Просто она – публичная особа и мы ее знаем. Масса людей сидит, жует сопли, как я люблю говорить, – сказал Кондратюк. – После того, как она выступила с концертом на годовщину российского военно-морского флота в 2016 году, вообще о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов". 


Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.

После 2014 года артистка работает в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".

В 2023 года артистка объявила о гастролях в РФ, но ее концерты отменили, заподозрив, что она передает свои гонорары в поддержку ВСУ. После этого певица выступила с заявлением, в котором полномасштабное российское вторжение в Украину назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Она также написала, что "никогда не оказывала военной помощи".

Ани Лорак находится в базе "Реєстру ДержZрадників".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ани Лорак, война России против Украины, Игорь Кондратюк
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