Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов

Такое мнение он высказал, комментируя последнее интервью артистки, которое она дала одному из российских пропагандистских YouTube-каналов.

В интервью Ани Лорак назвала полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину "случилось то, что случилось", заявила, что переехала в 2012 году в Россию, потому что ее вынудили, а также назвала российского артиста Филиппа Киркорова, который поддерживает российскую агрессию против Украины, своим старшим братом.

"Девушка сделала однозначный выбор. При этом он был сделан, наверное, не ею. Потому что сказать, что выбрала она, – это значит, что у нее есть мозги. А судя по поступкам с 2014 года, мозгов у нее нет. Много внимания мы ей уделяем", – заявил Кондратюк.

Он отметил, что Ани Лорак – не единственная украинка, которая живет в России и молчит о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

"Просто она – публичная особа и мы ее знаем. Масса людей сидит, жует сопли, как я люблю говорить, – сказал Кондратюк. – После того, как она выступила с концертом на годовщину российского военно-морского флота в 2016 году, вообще о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)



