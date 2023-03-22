В реестре предателей самой разыскиваемой артисткой стала Ани Лорак. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов

Рейтинг поисковых запросов возглавил украинский боксер Василий Ломаченко.

"Ломаченко неоднократно призывал к возобновлению дружеских отношений с Россией. Страница Ломаченко в Instagram недоступна в Украине и в некоторых странах Европы, но доступна в России", – отмечается в публикации.

На втором месте оказался украинский футболист Анатолий Тимощук, который с 2017 года является ассистентом главного тренера российского ФК "Зенит".

"Тимощук называет войну "специальной операцией" и утверждает, что не видит разницы между украинским и русским народами. В начале 2023 года Тимощук пытался оспорить решение УАФ о пожизненном отстранении его от украинского футбола, но апелляционный комитет УАФ отклонил жалобу", – напоминает движение "Чесно".

Третье место в рейтинге занимает украинская певица Ани Лорак, которая замалчивает российскую агрессию против Украины и находится в санкционном списке.

"Лорак не прерывала свои связи с российским шоу-бизнесом, даже планировала выступления в аннексированном Крыму", – говорится в публикации.

Движение "Чесно" также назвало имена тех, кто вошел в пятерку этого рейтинга.

На четвертом месте оказалась бывший руководитель одного из театров в Херсонской области Татьяна Калиновская, которая занималась распространением российской пропаганды и непосредственно сотрудничала с оккупантами. В марте 2022 года она заняла должность первого заместителя главы Скадовской районной администрации в оккупационных органах власти. В августе 2022 года Калиновский было объявлено подозрение в колаборационной деятельности.

Замыкает рейтинг украинский музыкант Илья Сметанин. В публикации сообщается, что он наводил российские ракеты на инфраструктурные объекты на Волыни.