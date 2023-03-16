Гордон рассказал, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев

Это афиша новогоднего концерта, инициированного российским музыкальным фестивалем "Жара".

"Украинцев убивали, бомбили, а Ани Лорак давала концерты в Москве", – написал Гордон.

Российский ресурс Teleprogramma.pro отметил, что своим решением выступать на этом концерте Ани Лорак высказала поддержку РФ.

"Ани Лорак, которая до настоящего дня не слишком ярко проявляла свою позицию по поводу происходящего в мире, наконец-то дала понять, что она остается с Россией и продолжит здесь работать", – написал он.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.

После 2014 года артистка работает в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".