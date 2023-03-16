"Очень смешно!" Гордон показал, как россияне покатались на верблюде

"Очень смешно! Приключения россиян и верблюда", – написал он.

В ролике россиянка, сидящая верхом на верблюде, говорит, что одна не поедет. Позади нее на животное садится мужчина. Верблюд сбрасывает обоих "всадников".

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск. "Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.