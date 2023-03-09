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09 марта, 2023
 
Новости

Гордон показал изображение Соловьева в трусах с символом "Z"

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Гордон последовательно критикует российских пропагандистов
Гордон последовательно критикует российских пропагандистов
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 8 марта опубликовал изображение кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, на котором он запечатлен в камуфляжной форме и нижнем белье.

Шуточный коллаж показывает Соловьева в женских трусах с символом "Z", который используют российские оккупанты.

"И Соловьева с 8 Марта!" – написал Гордон.

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск. "Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Владимир Соловьев, журналисты, преступник, российские оккупанты
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