Гордон показал изображение Соловьева в трусах с символом "Z"

Шуточный коллаж показывает Соловьева в женских трусах с символом "Z", который используют российские оккупанты.

"И Соловьева с 8 Марта!" – написал Гордон.

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск. "Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.