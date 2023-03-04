"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров

"Война изменила даже Киркорова. Нет денег на еду или откачал жир?" – написал Гордон.

Киркоров предстал с оголенным торсом в татуировках, а также засветил тату на ногах. В ролике отметили, что он был снят на концерте певца в Воронеже (РФ) 19 февраля 2023 года.

Контекст:

Киркоров поддержал нападение РФ на Украину. 26 июля 2022 года он выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами.

7 января 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие принятое 6 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) решение о санкциях против 119 человек, проживающих в России, включая Киркорова.

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск. "Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.