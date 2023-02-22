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22 февраля, 2023
 
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"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова

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Гордон последовательно критикует российских пропагандистов
Гордон последовательно критикует российских пропагандистов
Фото: Gordonua.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон, основатель издания "ГОРДОН", на своей странице в Instagram 22 февраля поделился роликом, в котором общаются кремлевские пропагандисты российский певец Николай Басков и телеведущий Борис Корчевников.

"Басков сильно поправился, подурнел и часто плачет", – написал Гордон.

В ролике, который является частью одного из шоу на российском телевидении, Басков со слезами на глазах высказал благодарность российским оккупантам, воюющим против Украины.

Контекст:

Басков 25 февраля 2022 года в Instagram выступил в поддержку войны России против Украины.

В своей публикации Басков процитировал заявления президента РФ Владимира Путина "о начале специальной военной операции", после которого российские войска обстреляли украинские города, совершив вторжение в суверенное государство.

В частности, Басков заявил, что считает войну РФ против Украины "миротворческой операцией и предотвращением нападения на Россию".

7 марта суд в Украине разрешил задержать Баскова за поддержку войны.

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск. "Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, журналисты, война России против Украины, Николай Басков, Борис Корчевников
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