Гордон показал, как русский пьет водку верхом на медведе. Видео

Гордон посмеялся над россиянином, взобравшимся на медведя Фото: gordondmytro / Instagram

"Бесстрашный русский верхом на ошалевшем медведе", – написал Гордон.

В ролике россиянин с рюмкой водки, запинаясь, говорит: "За Россию!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Иногда интересно наблюдать за жизнью в дикой природе", – прокомментировала подписчица anastasia.cherepko.