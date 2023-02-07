Гордон показал, как русский пьет водку верхом на медведе. Видео

"Бесстрашный русский верхом на ошалевшем медведе", – написал Гордон.
В ролике россиянин с рюмкой водки, запинаясь, говорит: "За Россию!"
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"Иногда интересно наблюдать за жизнью в дикой природе", – прокомментировала подписчица anastasia.cherepko.
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.