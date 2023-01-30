Гордон показал, как муж Валерии Пригожин ударил по голове Кудрявцеву

"Кудрявцева и Пригожин развлекаются", – написал Гордон.

В ролике Кудрявцева дала несколько подзатыльников Пригожину. После этого он ударил ее по голове.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Видео было размещено в Telegram-канале "Боже, яке кончене", администраторы которого высмеивают образ жизни населения страны-агрессора РФ.