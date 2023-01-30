Бульвар Шоубиз
 
30 января, 2023
 
Новости

Гордон показал, как муж Валерии Пригожин ударил по голове Кудрявцеву

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гордон показал ролик с "забавами" российских знаменитостей
Гордон показал ролик с "забавами" российских знаменитостей
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон, основатель издания "ГОРДОН", на своей странице в Instagram 30 января опубликовал ролик, в котором российская телеведущая Лера Кудрявцева и продюсер Иосиф Пригожин, муж российской певицы Валерии, бьют друг друга.

"Кудрявцева и Пригожин развлекаются", – написал Гордон.

В ролике Кудрявцева дала несколько подзатыльников Пригожину. После этого он ударил ее по голове.

Видео было размещено в Telegram-канале "Боже, яке кончене", администраторы которого высмеивают образ жизни населения страны-агрессора РФ.

Контекст:

Кудрявцева внесена в базу "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины. Она нарушила украинское законодательство и гастролировала в оккупированном РФ Крыму, была ведущей конкурса "Детская Новая волна" в 2014 году.

Пригожин внесен в базу "Миротворец" как пособник российских оккупантов. Он также сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Принимал участие в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины. 

Теги: Дмитрий Гордон, Валерия, Иосиф Пригожин, телеведущая, Лера Кудрявцева, удары, продюсер, ролик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант
  Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант
Алеся БАЦМАН
  Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили
  Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили
Дмитрий ГОРДОН
  Фермер Ткач: Поворознюк выпустил очередь по мне из автомата и выкрикнул: "Это тебе от Зеленского!" Он всем говорит, что за ним стоят Зеленский и Кирилл Тимошенко
  Фермер Ткач: Поворознюк выпустил очередь по мне из автомата и выкрикнул: "Это тебе от Зеленского!" Он всем говорит, что за ним стоят Зеленский и Кирилл Тимошенко
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото
Коллега Никиты Добрынина возмутилась его работой на украинском канале после съемок с Тимати в РФ
Коллега Никиты Добрынина возмутилась его работой на украинском канале после съемок с Тимати в РФ
Галина ГРИШИНА
Гордон показал, как муж Валерии Пригожин ударил по голове Кудрявцеву
Гордон показал, как муж Валерии Пригожин ударил по голове Кудрявцеву
Рэпер Хас: Повестка мне не приходила. Я сам ходил – меня не взяли
Рэпер Хас: Повестка мне не приходила. Я сам ходил – меня не взяли
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала бюст, наклонившись к объективу
56-летняя Хайек показала бюст, наклонившись к объективу
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
58-летняя супермодель Макменами показала, как питомец облизал ей язык
58-летняя супермодель Макменами показала, как питомец облизал ей язык
Галина ГРИШИНА
Loboda снялась c мечом в руке
Loboda снялась c мечом в руке
"Два замечательных опыта и один ужасный". Суррогатная мать рассказала, как рожала голливудским звездам детей и сколько ей за это заплатили
"Два замечательных опыта и один ужасный". Суррогатная мать рассказала, как рожала голливудским звездам детей и сколько ей за это заплатили
Галина ГРИШИНА
56-летняя Кроуфорд снялась в белом халате, выставив бедро
56-летняя Кроуфорд снялась в белом халате, выставив бедро
Сопонару умилила сеть снимком со своим котом. Фото
Сопонару умилила сеть снимком со своим котом. Фото
Теща принца Уильяма снялась в джинсах и рубашке накануне 68-летия
Теща принца Уильяма снялась в джинсах и рубашке накануне 68-летия
Галина ГРИШИНА
  Умерла актриса, которая сыграла Уэнсдэй в первой экранизации "Семейки Аддамс"
  Умерла актриса, которая сыграла Уэнсдэй в первой экранизации "Семейки Аддамс"
Галина ГРИШИНА
"Это нормально, оказывается". Jerry Heil объяснила, почему в 27 лет остается девственницей
"Это нормально, оказывается". Jerry Heil объяснила, почему в 27 лет остается девственницей
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес показала, с кем и где была в день свадьбы своего 54-летнего экс-супруга и его 23-летней избранницы-модели
53-летняя Лопес показала, с кем и где была в день свадьбы своего 54-летнего экс-супруга и его 23-летней избранницы-модели
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала свою тренировку с гантелями в присутствии тренера. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала свою тренировку с гантелями в присутствии тренера. Видео
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 