Гордон показал, как муж Валерии Пригожин ударил по голове Кудрявцеву

"Кудрявцева и Пригожин развлекаются", – написал Гордон.
В ролике Кудрявцева дала несколько подзатыльников Пригожину. После этого он ударил ее по голове.
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Видео было размещено в Telegram-канале "Боже, яке кончене", администраторы которого высмеивают образ жизни населения страны-агрессора РФ.
Кудрявцева внесена в базу "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины. Она нарушила украинское законодательство и гастролировала в оккупированном РФ Крыму, была ведущей конкурса "Детская Новая волна" в 2014 году.
Пригожин внесен в базу "Миротворец" как пособник российских оккупантов. Он также сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Принимал участие в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины.