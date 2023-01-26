"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина

"Унылое оно", – написал журналист.

На картине российский президент Владимир Путин изображен с голым торсом верхом на танке. Он держится за танковый ствол, который опустился вниз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

На своей странице в Instagram Юхас 4 марта 2022 года размещал изображение Путина в образе Наполеона верхом на белой лошади. На картине путинская лошадь пылает в желто-голубом огне. Это символизирует грядущую победу Украины в войне против российского агрессора.

"Моя мечта", – написал художник.