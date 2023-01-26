"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина

"Унылое оно", – написал журналист.
На картине российский президент Владимир Путин изображен с голым торсом верхом на танке. Он держится за танковый ствол, который опустился вниз.
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На своей странице в Instagram Юхас 4 марта 2022 года размещал изображение Путина в образе Наполеона верхом на белой лошади. На картине путинская лошадь пылает в желто-голубом огне. Это символизирует грядущую победу Украины в войне против российского агрессора.
"Моя мечта", – написал художник.
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24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.