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26 января, 2023
 
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"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина

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Гордон последовательно критикует российскую власть
Гордон последовательно критикует российскую власть
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон, основатель издания "ГОРДОН", на своей странице в Instagram 26 января поделился иллюстрацией американского художника-карикатуриста Виктора Юхаса.

"Унылое оно", – написал журналист.

На картине российский президент Владимир Путин изображен с голым торсом верхом на танке. Он держится за танковый ствол, который опустился вниз.

На своей странице в Instagram Юхас 4 марта 2022 года размещал изображение Путина в образе Наполеона верхом на белой лошади. На картине путинская лошадь пылает в желто-голубом огне. Это символизирует грядущую победу Украины в войне против российского агрессора.

"Моя мечта", – написал художник.

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.

"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, война, художник, картина, война России против Украины, президент, карикатура
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