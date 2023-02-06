Гордон показал, как в РФ моют посуду в унитазе

"Россия – страна научно-технического прогресса. Посудомоечные машины там не нужны", – написал Гордон.

"Вот зачем они унитазы прут", – отметила подписчица lady_prodavan.

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.

"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.