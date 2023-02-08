"Якубович приготовил Путину сюрприз". Гордон показал комедийный ролик с ведущим "Поля чудес"

В ролике над Путиным и Лукашенко висит телевизор, по которому транслируют программу "Поле чудес". Эту программу, которая выходит на российском "Первом канале", ведет российский телеведущий и актер Леонид Якубович.

По сюжету видео, участникам игры нужно отгадать слово из пяти букв. Оно является продолжением первого, уже отгаданного слова: "Путин". В финале участники разгадывают второе слово: "х...йло".

"Якубович приготовил Путину сюрприз", – отметил Гордон.