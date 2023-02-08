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08 февраля, 2023
 
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"Якубович приготовил Путину сюрприз". Гордон показал комедийный ролик с ведущим "Поля чудес"

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Гордон последовательно критикует российскую власть
Гордон последовательно критикует российскую власть
Фото: Gordonua.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 8 февраля обнародовал видео, на котором президент РФ Владимир Путин сидит на электрическом стуле, а называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко рядом – на унитазе.

В ролике над Путиным и Лукашенко висит телевизор, по которому транслируют программу "Поле чудес". Эту программу, которая выходит на российском "Первом канале", ведет российский телеведущий и актер Леонид Якубович.

По сюжету видео, участникам игры нужно отгадать слово из пяти букв. Оно является продолжением первого, уже отгаданного слова: "Путин". В финале участники разгадывают второе слово: "х...йло".

"Якубович приготовил Путину сюрприз", – отметил Гордон.

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.

"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, видео, Леонид Якубович, телеведущий, ролик
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