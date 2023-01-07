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Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях на 10 лет против 119 жителей РФ, в их числе – уроженцы Украины

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Зеленский утвердил решение СНБО на следующий день после его принятия
Зеленский утвердил решение СНБО на следующий день после его принятия
Фото: president.gov.ua

7 января президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие принятое 6 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) решение о санкциях против 119 человек, проживающих в России. Документ размещен на сайте главы государства.

В решении СНБО сказано, что предложения о вводе санкций вносила Служба безопасности Украины.

В опубликованном списке (.doc) – 119 фамилий. Санкции против них вводятся на 10 лет.

В перечне – преимущественно деятели культуры России, в частности, исполнители песен Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Любовь Успенская и другие.

Также ограничения на 10 лет СНБО решил ввести относительно гражданина Украины, бывшего игрока футбольной сборной Украины Анатолия Тимощука, который живет в России и входит в тренерский состав "Зенита" из Санкт-Петербурга.

В числе попавших под санкции также строящие карьеру в РФ украинская телеведущая Жанна Бадоева и уроженка Украины певица Лолита Милявская.

В список попали те, кто либо откровенно поддерживает российскую агрессию против Украины (режиссер Никита Михалков), либо не комментируют войну (Бадоева).

Кроме того, в список новых санкций попали ряд пропагандистов из России, в том числе Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев.

Контекст:

Санкции против российских деятелей культуры анонсировал в декабре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Когда мы говорим о санкциях, отдельно нужно наслаждаться индивидуальными ограничениями. Русские пропагандисты – это трусы и ничтожества, которые обожают Запад, покупают там недвижимость, но за деньги Кремля отравляют головы рабам, чтобы их было легче отправлять на смерть. Но их проблема в том, что они постоянно врут об Украине, а значит, они все будут наказаны", – писал Ермак.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: санкции, Лолита Милявская, Дмитрий Киселев, СНБО, пропаганда, Филипп Киркоров, Анатолий Тимощук, Никита Михалков, Маргарита Симоньян, Владимир Зеленский, Любовь Успенская, ограничения, Жанна Бадоева, певица, Служба безопасности Украины
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