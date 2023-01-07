Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях на 10 лет против 119 жителей РФ, в их числе – уроженцы Украины

Зеленский утвердил решение СНБО на следующий день после его принятия Фото: president.gov.ua

В решении СНБО сказано, что предложения о вводе санкций вносила Служба безопасности Украины.

В опубликованном списке (.doc) – 119 фамилий. Санкции против них вводятся на 10 лет.

В перечне – преимущественно деятели культуры России, в частности, исполнители песен Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Любовь Успенская и другие.

Также ограничения на 10 лет СНБО решил ввести относительно гражданина Украины, бывшего игрока футбольной сборной Украины Анатолия Тимощука, который живет в России и входит в тренерский состав "Зенита" из Санкт-Петербурга.

В числе попавших под санкции также строящие карьеру в РФ украинская телеведущая Жанна Бадоева и уроженка Украины певица Лолита Милявская.

В список попали те, кто либо откровенно поддерживает российскую агрессию против Украины (режиссер Никита Михалков), либо не комментируют войну (Бадоева).

Кроме того, в список новых санкций попали ряд пропагандистов из России, в том числе Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев.