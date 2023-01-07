Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях на 10 лет против 119 жителей РФ, в их числе – уроженцы Украины

В решении СНБО сказано, что предложения о вводе санкций вносила Служба безопасности Украины.
В опубликованном списке (.doc) – 119 фамилий. Санкции против них вводятся на 10 лет.
В перечне – преимущественно деятели культуры России, в частности, исполнители песен Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Любовь Успенская и другие.
Также ограничения на 10 лет СНБО решил ввести относительно гражданина Украины, бывшего игрока футбольной сборной Украины Анатолия Тимощука, который живет в России и входит в тренерский состав "Зенита" из Санкт-Петербурга.
В числе попавших под санкции также строящие карьеру в РФ украинская телеведущая Жанна Бадоева и уроженка Украины певица Лолита Милявская.
В список попали те, кто либо откровенно поддерживает российскую агрессию против Украины (режиссер Никита Михалков), либо не комментируют войну (Бадоева).
Кроме того, в список новых санкций попали ряд пропагандистов из России, в том числе Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев.
Санкции против российских деятелей культуры анонсировал в декабре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Когда мы говорим о санкциях, отдельно нужно наслаждаться индивидуальными ограничениями. Русские пропагандисты – это трусы и ничтожества, которые обожают Запад, покупают там недвижимость, но за деньги Кремля отравляют головы рабам, чтобы их было легче отправлять на смерть. Но их проблема в том, что они постоянно врут об Украине, а значит, они все будут наказаны", – писал Ермак.