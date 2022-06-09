"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине

"Когда я спросила в программе "Жизнь других" французов о том, что такое любовь, то получила самые разные ответы. Это и понятно – однозначно и правильно ответить невозможно. А как вы ответите на вопрос: "Что такое любовь?" – написала она.
Ответы были разные: "Страсть", "Когда ты понимаешь, о чем поется в песнях", "Идти в одном направлении".
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"Жанна, снимите выпуск про Украину – о том, что сейчас там происходит, пусть все узнают", – предложила подписчица anastasiia_kutsevolova.
"Жанна, почему вы молчите о ситуации в Украине?" – спросила okirilyuk.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственных передач "Другая жизнь", которая выходила на украинском канале "Интер", и "Жизнь других" на российском "Первом канале".
Бадоева живет в Италии. После нападения РФ на Украину она призналась, что беспокоится о родственниках, проживающих в Украине. Телеведущая открыто не осудила агрессию России.