Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало

"Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало. Теперь и до песен долезли своими вонючими руками. Но получилось у них, как всегда, говняно", – написал он.

В ролике, опубликованном в посте, показаны российские солдаты-призывники и свидание одного из них с мамой.

Песня "Мам" звучит на русском языке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)

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