Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало

"Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало. Теперь и до песен долезли своими вонючими руками. Но получилось у них, как всегда, говняно", – написал он.
В ролике, опубликованном в посте, показаны российские солдаты-призывники и свидание одного из них с мамой.
Песня "Мам" звучит на русском языке.
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Песня "Мам" была написана в 2012 году.
Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом в Днепропетровской области.