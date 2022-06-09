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09 июня, 2022
 
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Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Песню Кузьиы "Мам" перевели на русский язык
Песню Кузьиы "Мам" перевели на русский язык
Фото: Скрябін / Facebook

Украинский телеведущий Слава Демин на своей странице в Instagram 8 июня сообщил, что россияне украли песню Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) "Мам".

"Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало. Теперь и до песен долезли своими вонючими руками. Но получилось у них, как всегда, говняно", – написал он.

В ролике, опубликованном в посте, показаны российские солдаты-призывники и свидание одного из них с мамой.

Песня "Мам" звучит на русском языке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Песня "Мам" была написана в 2012 году.

Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом в Днепропетровской области.

Теги: Россия, Украина, музыка, война, Андрей Кузьменко, Скрябин, Кузьма Скрябин, война России против Украины, телеведущий, музыкант, песня, Слава Демин
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