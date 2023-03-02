"И Аллегрова туда же". Гордон показал ролик о поддерживающей войну РФ против Украины певице

"И Аллегрова туда же", – написал он.

В ролике, снятом кремлевскими пропагандистами, восхваляется поддержка Аллегровой войны РФ против Украины. Там отмечается, что певица покупает российским оккупантам тепловизоры, квадрокоптеры, амуницию и печет им хлеб. Также упоминается, что Аллегрова выпустила песню "Молитва", в которой называет солдат напавшей на Украину российской армии "защитниками родины".

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Контекст:

Аллегрова была внесена в базу сайта "Миротворец" за незаконную концертную деятельность в аннексированном Россией Крыму.

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск. "Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.