Бульвар Шоубиз
 
28 февраля, 2023
 
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"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы

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Гордон последовательно критикует российских пропагандистов
Гордон последовательно критикует российских пропагандистов
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 28 февраля опубликовал ролик с участием переехавшей в РФ украинской певицы Таисии Повалий и ее продюсера Игоря Лихуты, а также российской певицы Ларисы Долиной, которая начинала карьеру в Украине.

"Предатели Украины Повалий, Лихута и Долина отдыхают в Москве в ресторане. Наверное, устали", – написал Гордон.

"Артисты легкого поведения и с пониженной социальной ответственностью", – прокомментировал подписчик mishchenko_dmitrii.

Контекст:

Повалий внесена в базу сайте "Миротворец" за оправдание и поддержку военного вторжения РФ в Украину. Также она внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины. Ее интервью российскому пропагандистскому сайту – первое публичное высказывание в поддержку российской агрессии.

16 апреля 2022 года Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину. 9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении артистов, поддержавших политику Путина. В этот список в том числе была включена и Повалий.

Долина внесена в базу сайта "Миротворец" как соучастница преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Она оправдывает и поддерживает открытое военное нападение РФ на Украину. Долина также незаконно пересекала границу Украины. В частности, в мае 2022 года она посещала оккупированный Россией Донецк. Певице запрещен въезд в Украину. 

Долина находится в базе сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за пропаганду путинского режима и поддержку войны против Украины.

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск. "Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.

Теги: Дмитрий Гордон, Таисия Повалий, российская пропаганда, Лариса Долина, певица
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