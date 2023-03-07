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07 марта, 2023
 
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"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ

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Гордон показал, как певица, родившаяся в Украине, рассказывает в РФ о веселье
Гордон показал, как певица, родившаяся в Украине, рассказывает в РФ о веселье
Фото: Gordonua.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 7 марта опубликовал ролик с участием украинской певицы Ани Лорак, работающей и проживающей в стране-агрессоре РФ.

"Ани Лорак во время войны. Ей смешно", – написал Гордон.

В ролике певица в эфире одной из российских радиостанций рассказала, как поднимает себе настроение.

"Во-первых, сама себя смешу, смотрю в зеркало, строю какие-то рожицы", – рассказала Ани Лорак.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.

После 2014 года артистка работает в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, Ани Лорак, страна-агрессор, война России против Украины, певица
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