"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ

Гордон показал, как певица, родившаяся в Украине, рассказывает в РФ о веселье Фото: Gordonua.com

"Ани Лорак во время войны. Ей смешно", – написал Гордон.

В ролике певица в эфире одной из российских радиостанций рассказала, как поднимает себе настроение.

"Во-первых, сама себя смешу, смотрю в зеркало, строю какие-то рожицы", – рассказала Ани Лорак.