"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ

"Ани Лорак во время войны. Ей смешно", – написал Гордон.
В ролике певица в эфире одной из российских радиостанций рассказала, как поднимает себе настроение.
"Во-первых, сама себя смешу, смотрю в зеркало, строю какие-то рожицы", – рассказала Ани Лорак.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.
После 2014 года артистка работает в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".