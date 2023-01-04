Ломаченко запостил видео выступления митрополита УПЦ МП, утверждавшего, что Украина "начала войну против Бога". Боксера внесли в реестр предателей страны

В этом видео митрополит и викарий Черновицкой епархии возмущался решением властей "забрать" у УПЦ МП "их" Киево-Печерскую лавру и рассуждал о создании "человеческой или можно сказать, сатанинской церкви" и о "канонической" УПЦ МП, которую якобы создал Бог.

Среди прочего Лонгин заявил, что "этот народ потерял все, что мог потерять человек, ничего святого у них нет", а "95 Квартал", выступивший против Бога, церкви, Библии и христианства – свиные морды".

Митрополиту, по его же словам, стыдно жить в нынешней Украине.

Ломаченко в подписи к видео заявил, что "у нас появилась возможность показать, насколько мы верны Отцу нашему небесному и матери нашей церкви, настоящие ли мы православные, и верим ли мы вообще по-настоящему в Бога, и насколько мы преданы ему". По мнению боксера, сейчас "самая трудная минута" для УПЦ МП.

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После критики в комментариях Ломаченко опубликовал еще один пост с выступлением Лонгина и заявил, что "все имеют уши, но не все имеют уши слышать".

"Через уши слышать – значит иметь уши души отверстые. Никакой пользы не приносят нам уши телесные, когда уши душевные затворены", – считает боксер.

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Движение "Чесно" 3 января сообщило, что внесло Ломаченко в свой реестр предателей Украины. В "Чесно" подчеркнули, что Лонгин в своей речи транслировал ряд ключевых нарративов российской пропаганды о проверках Службы безопасности Украины на объектах УПЦ МП.

Движение напомнило, что в начале декабря Ломаченко публиковал фото в компании митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, против которого ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины, а за несколько дней до этого – поздравлял с Днем Вооруженных сил Украины.

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Как подчеркнула лидер движения "Чесно" Вита Думанская, "публичность налагает определенные социальные обязательства", в том числе на спортсменов.

"Ведь они являются кумирами наших детей и влияют на мнение молодого поколения, – отметила она. – Трудно поверить, что звезды нашего спорта самостоятельно не в состоянии определить, кто с кем воюет уже почти девять лет, кто начал войну, кто является государством-террористом. Это уже позиция человека. Распространение фейков российской пропаганды наносит вред нашей стране не меньше, чем ракеты и Shahed".