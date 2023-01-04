ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Ломаченко запостил видео выступления митрополита УПЦ МП, утверждавшего, что Украина "начала войну против Бога". Боксера внесли в реестр предателей страны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ломаченко считает, что сейчас "самая трудная минута" для УПЦ МП
Ломаченко считает, что сейчас "самая трудная минута" для УПЦ МП
Фото: lomachenkovasiliy / Instagram

Украинский боксер Василий Ломаченко 31 декабря опубликовал видео выступления священника Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Лонгина, который утверждал, что Украинское государство "начало войну против Бога, против церкви господней и против народа украинского".

В этом видео митрополит и викарий Черновицкой епархии возмущался решением властей "забрать" у УПЦ МП "их" Киево-Печерскую лавру и рассуждал о создании "человеческой или можно сказать, сатанинской церкви" и о "канонической" УПЦ МП, которую якобы создал Бог. 

Среди прочего Лонгин заявил, что "этот народ потерял все, что мог потерять человек, ничего святого у них нет", а "95 Квартал", выступивший против Бога, церкви, Библии и христианства – свиные морды". 

Митрополиту, по его же словам, стыдно жить в нынешней Украине. 

Ломаченко в подписи к видео заявил, что "у нас появилась возможность показать, насколько мы верны Отцу нашему небесному и матери нашей церкви, настоящие ли мы православные, и верим ли мы вообще по-настоящему в Бога, и насколько мы преданы ему". По мнению боксера, сейчас "самая трудная минута" для УПЦ МП. 

После критики в комментариях Ломаченко опубликовал еще один пост с выступлением Лонгина и заявил, что "все имеют уши, но не все имеют уши слышать". 

"Через уши слышать – значит иметь уши души отверстые. Никакой пользы не приносят нам уши телесные, когда уши душевные затворены", – считает боксер. 

Движение "Чесно" 3 января сообщило, что внесло Ломаченко в свой реестр предателей Украины. В "Чесно" подчеркнули, что Лонгин в своей речи транслировал ряд ключевых нарративов российской пропаганды о проверках Службы безопасности Украины на объектах УПЦ МП.

Движение напомнило, что в начале декабря Ломаченко публиковал фото в компании митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, против которого ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины, а за несколько дней до этого – поздравлял с Днем Вооруженных сил Украины. 

Как подчеркнула лидер движения "Чесно" Вита Думанская, "публичность налагает определенные социальные обязательства", в том числе на спортсменов.

"Ведь они являются кумирами наших детей и влияют на мнение молодого поколения, – отметила она. – Трудно поверить, что звезды нашего спорта самостоятельно не в состоянии определить, кто с кем воюет уже почти девять лет, кто начал войну, кто является государством-террористом. Это уже позиция человека. Распространение фейков российской пропаганды наносит вред нашей стране не меньше, чем ракеты и Shahed". 

Контекст:

Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион. Он завоевал золото в Пекине (2008 год) и в Лондоне (2012 год).

27 февраля 2022 года, после нападения России на Украину, мэр города Белгород-Днестровский Виталий Граждан заявлял, что Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны. В сентябре 2022-го он посвятил одну из побед на ринге украинскому народу и заявил, что "гордо несет флаг всякий раз", когда выходит на бой. 

Перед этим, в 2021 году, боксер дважды попадал в скандалы из-за выхода на ринг без украинского флага. В том же году боксер отправил свои медали в Россию – чтобы в российской мастерской их переплавили на крестик для его отца. 

В 2020 году Ломаченко попал в скандал, разместив в своем Instagram видео с канала "Корсунская пустынь", в котором фигурировали бойцы российского спецназа, а в титрах была указана благодарность "вежливым людям". В том же году вышел российский фильм "Здравствуй, брат, Христос воскресе!", где Ломаченко заявлял, что для него Украина, Россия и Беларусь – это "единый народ". После этого он был внесен в базу "Миротворца".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: христианство, УПЦ МП, церковь, российская пропаганда, Василий Ломаченко, Белгород-Днестровский, спортсмены, боксер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда Marvel Реннер обратился к поклонникам спустя несколько дней после госпитализации и показал, как выглядит после полученных травм
Звезда Marvel Реннер обратился к поклонникам спустя несколько дней после госпитализации и показал, как выглядит после полученных травм
"Горько молодым!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала кольцо на безымянном пальце
"Горько молодым!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала кольцо на безымянном пальце
Как приготовить глинтвейн. Рецепт от Ярославского
Как приготовить глинтвейн. Рецепт от Ярославского
"Кайф!", "Суперзая". Дорофеева снялась в белом корсете
"Кайф!", "Суперзая". Дорофеева снялась в белом корсете
"Растет цветочек". Опубликовано видео правнучки Богдана Ступки
"Растет цветочек". Опубликовано видео правнучки Богдана Ступки
"Какая красивая". После слухов о беременности Каменских снялась в просторном свитере
"Какая красивая". После слухов о беременности Каменских снялась в просторном свитере
Арестович о Залужном: Валера – как кит. Он сильный, как кит, добрый, как кит, и опасный, как кит. Он огромнейший. Я обниматься с ним люблю
Арестович о Залужном: Валера – как кит. Он сильный, как кит, добрый, как кит, и опасный, как кит. Он огромнейший. Я обниматься с ним люблю
  Пианист Хмара снял клип в Киевском метрополитене. Видео
  Пианист Хмара снял клип в Киевском метрополитене. Видео
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное начали ухаживать старые знакомые
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые
"Почему самые желанные женщины страны не замужем? Это странно". Мишина восхитила поклонников новой фотосессией
"Почему самые желанные женщины страны не замужем? Это странно". Мишина восхитила поклонников новой фотосессией
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!"
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!"
33-летний Цимбалюк без одежды похвастался торсом
33-летний Цимбалюк без одежды похвастался торсом
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила
62-летний Ван Дамм позировал в обнимку со своей 88-летней матерью
62-летний Ван Дамм позировал в обнимку со своей 88-летней матерью
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (263713)
2
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (214073)
3
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (73949)
4
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (67797)
5
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (65096)
6
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (63525)
7
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (61415)
8
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели (39623)
 
 
 
 