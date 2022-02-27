Боксер Ломаченко вступил в тероборону

По словам Граждана, Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен.

"Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко! Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо!", – написал мэр и опубликовал фото с боксером в военной форме.

Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион. Он завоевал золото в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год). Ломаченко возглавляет рейтинг боксеров легкого веса по версиям WBO и WBC.

Боксер несколько раз попадал в скандалы, связанные с отношением к украинской государственной символике.

В течение почти всех боев на профессиональном ринге, по оценке XSport, включая победы на Олимпийских играх, Ломаченко был на ринге и получал награды с украинской символикой. Однако во время боя с Теофимо Лопесом в 2020 году национальной символики замечено не было. 26 июня 2021 года после победы над японцем Масайоши Накатани боксер вышел на церемонию оглашения победителя без флага и другой украинской символики.

В декабре 2021 года он праздновал победу над боксером из Ганы Ричардом Комми с флагом своего родного города Белгорода-Днестровского, а не с национальным.