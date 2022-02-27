Боксер Ломаченко вступил в тероборону

По словам Граждана, Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен.
"Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко! Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо!", – написал мэр и опубликовал фото с боксером в военной форме.
Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион. Он завоевал золото в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год). Ломаченко возглавляет рейтинг боксеров легкого веса по версиям WBO и WBC.
Боксер несколько раз попадал в скандалы, связанные с отношением к украинской государственной символике.
В течение почти всех боев на профессиональном ринге, по оценке XSport, включая победы на Олимпийских играх, Ломаченко был на ринге и получал награды с украинской символикой. Однако во время боя с Теофимо Лопесом в 2020 году национальной символики замечено не было. 26 июня 2021 года после победы над японцем Масайоши Накатани боксер вышел на церемонию оглашения победителя без флага и другой украинской символики.
В декабре 2021 года он праздновал победу над боксером из Ганы Ричардом Комми с флагом своего родного города Белгорода-Днестровского, а не с национальным.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы, применяя, в частности, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
По данным Министерства здравоохранения Украины на 27 февраля, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.