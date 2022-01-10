Ломаченко пожаловался, что никто не хочет провести с ним бой

33-летний Ломаченко завершил 2021 год уверенной победой над бывшим чемпионом мира из Ганы Ричардом Комми, завоевав титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе.
Президент промоутерской компании TopRank Тодд Дебеф говорил в конце декабря, что Ломаченко в следующем поединке намерен выйти в ринг против чемпиона мира по версиям WBA / IBF / WBC Franchise / WBO Джорджа Камбососа из Австралии, писал Boxing News 24.
По словам Дебефа, украинец "хочет получить свои титулы обратно" после поражения от американца Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.
Камбосос после победы нокаутом над Лопесом в ноябре прошлого года написал пост в Twitter, предложив фанатам бокса выбрать его будущего соперника при защите чемпионских поясов. Согласно результатам опроса, 43,3% болельщиков выбрали Ломаченко.
Haney, Lomachenko, Tank, Garcia???? Whose NEXT!!! I want them all * Who do the great fans want to see me defend my crown against in 2022.— George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) December 28, 2021
Но по словам украинца, "сейчас никто не хочет подписывать с ним контракт на бой".
Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион. Он завоевал золото в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год).
Ломаченко возглавляет рейтинг боксеров легкого веса по версиям WBO и WBC.
После боя с Комми Ломаченко попал в скандал – многие украинцы возмутились тем, что он праздновал победу с флагом его родного города Белгорода-Днестровского, а не национальным.
Это был уже не первый скандал из-за флага в карьере Ломаченко.
В предыдущие годы – в течение почти всех боев на профессиональном ринге, по оценке XSport, включая победы на Олимпийских играх, – Ломаченко был на ринге и получал награды с украинской символикой.
Однако 26 июня 2021 года после победы над японцем Масайоши Накатани боксер вышел на церемонию оглашения победителя без флага и другой украинской символики. Во время предыдущего боя с Лопесом в 2020 году национальной символики также замечено не было.