Ломаченко пожаловался, что никто не хочет провести с ним бой

33-летний Ломаченко завершил 2021 год уверенной победой над бывшим чемпионом мира из Ганы Ричардом Комми, завоевав титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Президент промоутерской компании TopRank Тодд Дебеф говорил в конце декабря, что Ломаченко в следующем поединке намерен выйти в ринг против чемпиона мира по версиям WBA / IBF / WBC Franchise / WBO Джорджа Камбососа из Австралии, писал Boxing News 24.

По словам Дебефа, украинец "хочет получить свои титулы обратно" после поражения от американца Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.

Камбосос после победы нокаутом над Лопесом в ноябре прошлого года написал пост в Twitter, предложив фанатам бокса выбрать его будущего соперника при защите чемпионских поясов. Согласно результатам опроса, 43,3% болельщиков выбрали Ломаченко.

Haney, Lomachenko, Tank, Garcia???? Whose NEXT!!! I want them all * Who do the great fans want to see me defend my crown against in 2022. — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) December 28, 2021

Но по словам украинца, "сейчас никто не хочет подписывать с ним контракт на бой".