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Ломаченко пожаловался, что никто не хочет провести с ним бой

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Ломаченко возглавляет рейтинг боксеров легкого веса по версиям WBO и WBC
Ломаченко возглавляет рейтинг боксеров легкого веса по версиям WBO и WBC
Фото: EPA

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил в комментарии Boxing Insider, опубликованном 9 января, что никто из соперников не хочет провести с ним бой.

33-летний Ломаченко завершил 2021 год уверенной победой над бывшим чемпионом мира из Ганы Ричардом Комми, завоевав титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Президент промоутерской компании TopRank Тодд Дебеф говорил в конце декабря, что Ломаченко в следующем поединке намерен выйти в ринг против чемпиона мира по версиям WBA / IBF / WBC Franchise / WBO Джорджа Камбососа из Австралии, писал Boxing News 24.

По словам Дебефа, украинец "хочет получить свои титулы обратно" после поражения от американца Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.

Камбосос после победы нокаутом над Лопесом в ноябре прошлого года написал пост в Twitter, предложив фанатам бокса выбрать его будущего соперника при защите чемпионских поясов. Согласно результатам опроса, 43,3% болельщиков выбрали Ломаченко.

Но по словам украинца, "сейчас никто не хочет подписывать с ним контракт на бой".

Контекст:

Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион. Он завоевал золото в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год).

Ломаченко возглавляет рейтинг боксеров легкого веса по версиям WBO и WBC.

После боя с Комми Ломаченко попал в скандал – многие украинцы возмутились тем, что он праздновал победу с флагом его родного города Белгорода-Днестровского, а не национальным.

Это был уже не первый скандал из-за флага в карьере Ломаченко.

В предыдущие годы – в течение почти всех боев на профессиональном ринге, по оценке XSport, включая победы на Олимпийских играх, – Ломаченко был на ринге и получал награды с украинской символикой.

Однако 26 июня 2021 года после победы над японцем Масайоши Накатани боксер вышел на церемонию оглашения победителя без флага и другой украинской символики. Во время предыдущего боя с Лопесом в 2020 году национальной символики также замечено не было.

Теги: бокс, Украина, Австралия, фанаты, Василий Ломаченко, украинец, WBC, WBO, Теофимо Лопес
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