Ломаченко будет драться с Ортисом: "Посвящаю бой с Ортисом моему украинскому народу. Гордо несу флаг всякий раз, когда выхожу в ринг"

Бой состоится 29 октября на арене "Мэдисон-сквер-гарден" (Нью-Йорк, США).

Это будет первый бой 34-летнего Ломаченко с декабря 2021-го, когда он решением судей победил Ричарда Комми.

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В комментарии британскому телеканалу Sky Sports Ломаченко заявил, что любит бокс и очень рад вернуться.

"Хочу посвятить этот бой всему моему украинскому народу. Я гордо несу флаг всякий раз, когда выхожу в ринг", – заявил спортсмен.

Украинец подчеркнул, что его цель – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе и что Ортиса он не воспринимает легкомысленно.