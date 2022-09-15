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Ломаченко будет драться с Ортисом: "Посвящаю бой с Ортисом моему украинскому народу. Гордо несу флаг всякий раз, когда выхожу в ринг"

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Ломаченко выйдет в ринг 29 октября
Ломаченко выйдет в ринг 29 октября
Фото: lomachenkovasiliy /Instagram

Американская промоутерская компания Top Rank 12 сентября официально объявила в Instagrm, что бывший чемпион мира Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) проведет поединок против американского легковеса Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО).

Бой состоится 29 октября на арене "Мэдисон-сквер-гарден" (Нью-Йорк, США).

Это будет первый бой 34-летнего Ломаченко с декабря 2021-го, когда он решением судей победил Ричарда Комми.

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Публикация от Top Rank Boxing (@toprank)

В комментарии британскому телеканалу Sky Sports Ломаченко заявил, что любит бокс и очень рад вернуться.

"Хочу посвятить этот бой всему моему украинскому народу. Я гордо несу флаг всякий раз, когда выхожу в ринг", – заявил спортсмен.

Украинец подчеркнул, что его цель – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе и что Ортиса он не воспринимает легкомысленно.

Контекст:

Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион. Он завоевал золото в Пекине (2008 год) и в Лондоне (2012 год).

Ломаченко возглавляет рейтинг боксеров в легком весе по версиям WBO и WBC.

После боя с Комми Ломаченко попал в скандал – многие украинцы возмутились тем, что он праздновал победу с флагом его родного города Белгорода-Днестровского, а не национальным.

Это был уже не первый скандал из-за флага в карьере Ломаченко.

В предыдущие годы – в течение почти всех боев на профессиональном ринге, по оценке XSport, включая победы на Олимпийских играх, – Ломаченко выступал на ринге и получал награды с украинской символикой.

Однако 26 июня 2021 года после победы над японцем Масайоши Накатани боксер вышел на церемонию оглашения победителя без флага и другой украинской символики. Во время предыдущего боя с Лопесом в 2020 году национальной символики у него также замечено не было.

9 января Ломаченко заявил в комментарии Boxing Insider, что никто из соперников не хочет провести с ним бой. 27 февраля, после нападения России на Украину, Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны.

Теги: бокс, США, Украина, спорт, Нью-Йорк, флаг, Василий Ломаченко, скандал, украинцы, спортсмены, украинец, чемпион мира
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