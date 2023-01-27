Страница Ломаченко в Instagram стала недоступной на территории Украины

При попытке зайти в аккаунт боксера из Украины появляется надпись: "К сожалению, эта страница недоступна", – тогда как при использовании VPN она доступна.

Скриншот: lomachenkovasiliy / Instagram

При этом на страницу можно зайти из других стран, например, из Польши.

Скриншот: lomachenkovasiliy / Instagram

Блокировка аккаунта может быть связана с тем, что 31 декабря боксер опубликовал видео выступления священника Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Лонгина, который утверждал, что Украинское государство "начало войну против Бога, против церкви Господней и против народа украинского".