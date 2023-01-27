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Страница Ломаченко в Instagram стала недоступной на территории Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ломаченко 31 декабря опубликовал видео выступления священника УПЦ МП, заявившего, что Украина "начала войну против Бога"
Ломаченко 31 декабря опубликовал видео выступления священника УПЦ МП, заявившего, что Украина "начала войну против Бога"
Фото: EPA

Страница украинского боксера Василия Ломаченко в Instagram 26 января стала недоступна на территории Украины после возмущения пользователей соцсети публикацией видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.

При попытке зайти в аккаунт боксера из Украины появляется надпись: "К сожалению, эта страница недоступна", – тогда как при использовании VPN она доступна.

Скриншот: lomachenkovasiliy / Instagram
Скриншот: lomachenkovasiliy / Instagram

При этом на страницу можно зайти из других стран, например, из Польши.

Скриншот: lomachenkovasiliy / Instagram
Скриншот: lomachenkovasiliy / Instagram

Блокировка аккаунта может быть связана с тем, что 31 декабря боксер опубликовал видео выступления священника Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Лонгина, который утверждал, что Украинское государство "начало войну против Бога, против церкви Господней и против народа украинского".

Контекст:

Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион. Он завоевал золото в Пекине (2008 год) и в Лондоне (2012 год).

27 февраля 2022 года, после нападения России на Украину, мэр города Белгород-Днестровский Виталий Граждан заявлял, что Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны. В сентябре он посвятил одну из побед на ринге украинскому народу и заявил, что "гордо несет флаг всякий раз", когда выходит на бой. 

Перед этим, в 2021 году, боксер дважды попадал в скандалы из-за выхода на ринг без украинского флага. В том же году боксер отправил свои медали в Россию – чтобы в российской мастерской их переплавили на крестик для его отца. 

В 2020 году Ломаченко попал в скандал, разместив в своем Instagram видео с канала "Корсунская пустынь", в котором фигурировали бойцы российского спецназа, а в титрах была указана благодарность "вежливым людям". В том же году вышел российский фильм "Здравствуй, брат, Христос воскресе!", где Ломаченко заявлял, что для него Украина, Россия и Беларусь – это "единый народ". После этого он был внесен в базу "Миротворца".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Василий Ломаченко, Instagram, соцсети, блокирование, соцсеть, боксер
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