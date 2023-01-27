Страница Ломаченко в Instagram стала недоступной на территории Украины

При попытке зайти в аккаунт боксера из Украины появляется надпись: "К сожалению, эта страница недоступна", – тогда как при использовании VPN она доступна.
При этом на страницу можно зайти из других стран, например, из Польши.
Блокировка аккаунта может быть связана с тем, что 31 декабря боксер опубликовал видео выступления священника Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Лонгина, который утверждал, что Украинское государство "начало войну против Бога, против церкви Господней и против народа украинского".
Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион. Он завоевал золото в Пекине (2008 год) и в Лондоне (2012 год).
27 февраля 2022 года, после нападения России на Украину, мэр города Белгород-Днестровский Виталий Граждан заявлял, что Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны. В сентябре он посвятил одну из побед на ринге украинскому народу и заявил, что "гордо несет флаг всякий раз", когда выходит на бой.
Перед этим, в 2021 году, боксер дважды попадал в скандалы из-за выхода на ринг без украинского флага. В том же году боксер отправил свои медали в Россию – чтобы в российской мастерской их переплавили на крестик для его отца.
В 2020 году Ломаченко попал в скандал, разместив в своем Instagram видео с канала "Корсунская пустынь", в котором фигурировали бойцы российского спецназа, а в титрах была указана благодарность "вежливым людям". В том же году вышел российский фильм "Здравствуй, брат, Христос воскресе!", где Ломаченко заявлял, что для него Украина, Россия и Беларусь – это "единый народ". После этого он был внесен в базу "Миротворца".