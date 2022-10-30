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Ломаченко победил американца Ортиса по очкам

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Ломаченко победил Ортиса
Ломаченко победил Ортиса
Фото: EPA

Украинский боксер Василий Ломаченко выиграл бой против американского спортсмена Джемейна Ортиса. Об этом сообщает Sport.ua.

Поединок прошел на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке в ночь на 30 октября.

Ломаченко получил победу по очкам (115:113, 116:112, 117:111).

Это был первый бой 34-летнего Ломаченко с декабря 2021 года, когда он решением судей победил Ричарда Комми. Теперь, как отмечает издание, он может встретиться на ринге с американцем Дэвидом Хейни в бою за все чемпионские титулы в легком весе.

Контекст:

Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион. Он завоевал золото в Пекине (2008 год) и в Лондоне (2012 год).

Ломаченко возглавляет рейтинг боксеров в легком весе по версиям WBO и WBC.

После боя с Комми Ломаченко попал в скандал – многие украинцы возмутились тем, что он праздновал победу с флагом его родного города Белгорода-Днестровского, а не национальным.

Это был уже не первый скандал из-за флага в карьере Ломаченко.

В предыдущие годы – в течение почти всех боев на профессиональном ринге, по оценке XSport, включая победы на Олимпийских играх, – Ломаченко выступал на ринге и получал награды с украинской символикой.

Однако 26 июня 2021 года после победы над японцем Масайоши Накатани боксер вышел на церемонию оглашения победителя без флага и другой украинской символики. Во время предыдущего боя с Лопесом в 2020 году национальной символики у него также замечено не было.

9 января Ломаченко заявил в комментарии Boxing Insider, что никто из соперников не хочет провести с ним бой. 27 февраля, после нападения России на Украину, Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны.

Теги: бокс, США, Украина, Василий Ломаченко
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