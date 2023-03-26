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26 марта, 2023
 
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В РФ отменили концерт Ани Лорак из опасений, что заработанные деньги она передаст в поддержку ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лорак находится в базе "Реєстра ДержZрадників"
Лорак находится в базе "Реєстра ДержZрадників"
Фото: anilorak_dobro / Instagram

Мэр Краснодара (Россия) Евгений Наумов выступил против проведения концерта украинской певицы Ани Лорак, который она запланировала на 27 апреля в этом городе. Об этом поддерживающий нападение РФ на Украину глава российского города 25 марта написал в своем Telegram.

Он назвал украинскую артистку, которая замалчивает российскую агрессию против Украины, человеком, который "признается в любви к правящей на Украине власти", и предположил, что она может перевести заработанные в РФ деньги в поддержку ВСУ.

"Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят", – написал Наумов. 

Национальный антикоррупционный портал "Антикор" 25 марта опубликовал скриншот афиши с официального сайта певицы, в котором опубликован список городов, в которых артистка планировала выступить. На данный момент эта публикация на сайте Ани Лорак недоступна.

Ани Лорак пока что не комментировала заявление мэра Краснодара. 

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.

После 2014 года артистка работает в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".

Лорак находится в базе "Реєстра ДержZрадників".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Россия, санкции, война, Ани Лорак, деньги, ВСУ, страна-агрессор, война России против Украины, певица
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