В РФ отменили концерт Ани Лорак из опасений, что заработанные деньги она передаст в поддержку ВСУ

Он назвал украинскую артистку, которая замалчивает российскую агрессию против Украины, человеком, который "признается в любви к правящей на Украине власти", и предположил, что она может перевести заработанные в РФ деньги в поддержку ВСУ.

"Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят", – написал Наумов.

Национальный антикоррупционный портал "Антикор" 25 марта опубликовал скриншот афиши с официального сайта певицы, в котором опубликован список городов, в которых артистка планировала выступить. На данный момент эта публикация на сайте Ани Лорак недоступна.

Ани Лорак пока что не комментировала заявление мэра Краснодара.