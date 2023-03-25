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25 марта, 2023
 
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Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой

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Остапчук был женат дважды
Остапчук был женат дважды
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский ведущий Владимир Остапчук в первом выпуске шоу "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком", который 25 марта вышел на канале СТБ, впервые прокомментировал перемены в своей личной жизни.

О сеансах с психологом

Во время общения с Остапчуком ведущий шоу Клопотенко обратил внимание на то, что тот расстался с женой и, вероятно, пережил стресс.

"Я тебе так скажу. После определенных изменений в личной жизни я пошел к психологу. Я и раньше ходил, потом забросил. Для меня очень важно говорить. Проговаривать", – сказал он.

Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook
Ведущий со второй женой Кристиной Остапчук. Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook

Об отношениях с первой женой

По словам ведущего, в последний раз он виделся с детьми от первого брака с украинской переводчицей Еленой Войченко, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину переехали в Канаду, в августе 2022 года. 

"У нас были какие-то благотворительные концерты, и я с ними несколько раз встречался. [Сейчас] переписываемся, – объяснил Остапчук. – Скажу так: нормализовались отношения и с Еленой. И есть вещи, которые я говорил публично и за которые мне стыдно. Поэтому жизнь есть жизнь". 

Ведущий не стал конкретизировать, о чем идет речь, но после развода Остапчук и Войченко публично сделали ряд обвинений в адрес друг друга. В частности, ведущий требовал проведения психологической экспертизы для Войченко, а она говорила, что экс-супруг хочет отсудить у нее детей.

Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook
Первая жена Остапчука – Елена Войченко. Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook

О предупреждении

Во время приготовления Клопотенко отметил, что Остапчук "разбивает сердца". В ответ на это ведущий пошутил, что уже получил предупреждение. Он не стал уточнять, от кого именно, но в настоящее время Остапчук состоит в отношениях с украинской журналисткой Катериной Полтавской.

"Мне сказали, если разобью еще одно сердце, то мне разобьют яички", – сказал он. 

ервая жена Остапчука – Елена Войченко. Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook
Новая девушка Остапчука – Полтавская. Фото: Kateryna Poltavska / Facebook

Контекст:

Полтавская и Остапчук не комментируют свой роман.

6 марта друг Остапчука, украинский блогер Кирилл Скачков в комментарии журналистам подтвердил, что ведущий развелся со второй женой, а сейчас встречается с Полтавской.

Они поженились в 2020 году. В конце октября 2022 года украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать.

Ранее Остапчук был женат на Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: семья, Владимир Остапчук, развод, Елена Войченко, Кристина Остапчук
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