Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой

О сеансах с психологом

Во время общения с Остапчуком ведущий шоу Клопотенко обратил внимание на то, что тот расстался с женой и, вероятно, пережил стресс.

"Я тебе так скажу. После определенных изменений в личной жизни я пошел к психологу. Я и раньше ходил, потом забросил. Для меня очень важно говорить. Проговаривать", – сказал он.

Ведущий со второй женой Кристиной Остапчук. Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook

Об отношениях с первой женой

По словам ведущего, в последний раз он виделся с детьми от первого брака с украинской переводчицей Еленой Войченко, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину переехали в Канаду, в августе 2022 года.

"У нас были какие-то благотворительные концерты, и я с ними несколько раз встречался. [Сейчас] переписываемся, – объяснил Остапчук. – Скажу так: нормализовались отношения и с Еленой. И есть вещи, которые я говорил публично и за которые мне стыдно. Поэтому жизнь есть жизнь".

Ведущий не стал конкретизировать, о чем идет речь, но после развода Остапчук и Войченко публично сделали ряд обвинений в адрес друг друга. В частности, ведущий требовал проведения психологической экспертизы для Войченко, а она говорила, что экс-супруг хочет отсудить у нее детей.

Первая жена Остапчука – Елена Войченко. Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook

О предупреждении

Во время приготовления Клопотенко отметил, что Остапчук "разбивает сердца". В ответ на это ведущий пошутил, что уже получил предупреждение. Он не стал уточнять, от кого именно, но в настоящее время Остапчук состоит в отношениях с украинской журналисткой Катериной Полтавской.

"Мне сказали, если разобью еще одно сердце, то мне разобьют яички", – сказал он.

Новая девушка Остапчука – Полтавская. Фото: Kateryna Poltavska / Facebook