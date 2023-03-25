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25 марта, 2023
 
Новости

MamaRika: Винник – просто зашквар года

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Адвокат Винника заявила, что певец находится в Германии на лечении
Адвокат Винника заявила, что певец находится в Германии на лечении
Фото: Олег Винник / Facebook

Украинская певица MamaRika в интервью, новый эпизод которого вышел 24 марта на YouTube-канале Stand Up Battle Club, прокомментировала отъезд украинского певца Олега Винника за границу.

"Бл..., Винник – это вообще! Я в шоке. Олезя – просто зашквар года, – коротко заявила артистка. – Давай потом об этом поговорим?"

Переключившись на другую тему, MamaRika больше не возвращалась к обсуждению коллеги.

Контекст:

Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии

В июле адвокат Винника официально подтвердила слухи о том, что артист покинул Украин. Она заявила, что артист выехал в Германию на лечение.

Последнее свежее фото певцав декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника, сообщив, что его исчезновение действительно связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Олег Винник, певица, интервью, MamaRika
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