MamaRika: Винник – просто зашквар года

"Бл..., Винник – это вообще! Я в шоке. Олезя – просто зашквар года, – коротко заявила артистка. – Давай потом об этом поговорим?"
Переключившись на другую тему, MamaRika больше не возвращалась к обсуждению коллеги.
Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.
В июле адвокат Винника официально подтвердила слухи о том, что артист покинул Украин. Она заявила, что артист выехал в Германию на лечение.
Последнее свежее фото певцав декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.
В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника, сообщив, что его исчезновение действительно связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.