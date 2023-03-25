MamaRika: Винник – просто зашквар года

Адвокат Винника заявила, что певец находится в Германии на лечении Фото: Олег Винник / Facebook

"Бл..., Винник – это вообще! Я в шоке. Олезя – просто зашквар года, – коротко заявила артистка. – Давай потом об этом поговорим?"

Переключившись на другую тему, MamaRika больше не возвращалась к обсуждению коллеги.