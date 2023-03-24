MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась

По словам MamaRika, сейчас она жалеет о своем участии в этом проекте, но тогда "всем все казалось ок".
"Сейчас я смотрю и думаю – они давали на нас годами, – отметила артистка. – В жюри были российские артисты и была Тая Повалий. Я ее не воспринимаю за все, что она сделала. Но еще тогда, когда мы думали, что она наша, это говно сидело в жюри и нас мочило. Своих украинских артистов! Если ты наша – ты своих поддерживаешь изо всех сил, это нормально. А она нас тупо сливала".
По словам артистки, Повалий "тупо сливала" украинскую команду.
"Говно продажное – потому что ей сказали это делать, – отметила певица. – Время расставило все на свои места. Где она сейчас? Эта гниль – она уже тогда проявлялась".
В 2012 году на российском пропагандистском "Первом канале" состоялась премьера шоу "Фабрика звезд. Россия – Украина".
Участие в съемках со стороны Украины, кроме певицы MamaRika, которая тогда выступала под псевдонимом Эрика, приняли украинские артисты Макс Барских, Ева Бушмина, участники на тот момент группы "ДиО фильмы" Владимир Гудков (Dantes) и Владимир Олейник, а также латвийский певец Стас Шуринс.
Повалий в 2022 году была внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении артистов, поддержавших политику Путина. В этот список в том числе была включена и Повалий.
В январе 2023 года Повалий публично выступила в поддержку президента РФ Владимира Путина и полномасштабного вторжения России в Украину.