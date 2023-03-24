MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась

MamaRika о Повалий: Я ее не воспринимаю за все, что она сделала Фото: mamarika_official / Instagram

По словам MamaRika, сейчас она жалеет о своем участии в этом проекте, но тогда "всем все казалось ок".

"Сейчас я смотрю и думаю – они давали на нас годами, – отметила артистка. – В жюри были российские артисты и была Тая Повалий. Я ее не воспринимаю за все, что она сделала. Но еще тогда, когда мы думали, что она наша, это говно сидело в жюри и нас мочило. Своих украинских артистов! Если ты наша – ты своих поддерживаешь изо всех сил, это нормально. А она нас тупо сливала".

По словам артистки, Повалий "тупо сливала" украинскую команду.

"Говно продажное – потому что ей сказали это делать, – отметила певица. – Время расставило все на свои места. Где она сейчас? Эта гниль – она уже тогда проявлялась".