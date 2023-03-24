Бульвар Шоубиз
 
24 марта, 2023
 
Новости

MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
MamaRika о Повалий: Я ее не воспринимаю за все, что она сделала
MamaRika о Повалий: Я ее не воспринимаю за все, что она сделала
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица Таисия Повалий специально ставила украинским артистам низкие оценки, когда в 2012 году была в жюри российского шоу "Фабрика звезд. Россия – Украина". Об этом заявила украинская певица MamaRika в интервью, которое 23 марта вышло на YouTube-канале Gloster FM.

По словам MamaRika, сейчас она жалеет о своем участии в этом проекте, но тогда "всем все казалось ок". 

"Сейчас я смотрю и думаю – они давали на нас годами, – отметила артистка. – В жюри были российские артисты и была Тая Повалий. Я ее не воспринимаю за все, что она сделала. Но еще тогда, когда мы думали, что она наша, это говно сидело в жюри и нас мочило. Своих украинских артистов! Если ты наша – ты своих поддерживаешь изо всех сил, это нормально. А она нас тупо сливала".

По словам артистки, Повалий "тупо сливала" украинскую команду.

"Говно продажное – потому что ей сказали это делать, – отметила певица. – Время расставило все на свои места. Где она сейчас? Эта гниль – она уже тогда проявлялась".

Контекст:

В 2012 году на российском пропагандистском "Первом канале" состоялась премьера шоу "Фабрика звезд. Россия  Украина". 

Участие в съемках со стороны Украины, кроме певицы MamaRika, которая тогда выступала под псевдонимом Эрика, приняли украинские артисты Макс Барских, Ева Бушмина, участники на тот момент группы "ДиО фильмы" Владимир Гудков (Dantes) и Владимир Олейник, а также латвийский певец Стас Шуринс. 

Повалий в 2022 году была внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины. 

В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении артистов, поддержавших политику Путина. В этот список в том числе была включена и Повалий.

В январе 2023 года Повалий публично выступила в поддержку президента РФ Владимира Путина и полномасштабного вторжения России в Украину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Россия, Таисия Повалий, война России против Украины, шоу, MamaRika
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Фейгин: Запад хочет закончить войну в Украине в 2023 году
  Фейгин: Запад хочет закончить войну в Украине в 2023 году
Дмитрий ГОРДОН
  19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы
  19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы
Дмитрий ГОРДОН
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал развод с Шакирой и отношения с новой избранницей
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал развод с Шакирой и отношения с новой избранницей
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя на балконе
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя на балконе
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
Галина ГРИШИНА
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
Галина ГРИШИНА
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
Галина ГРИШИНА
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галина ГРИШИНА
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Галина ГРИШИНА
  Позировал для селфи и сыграл в теннис. Принц Уильям в Варшаве встретился с украинскими беженцами. Видео
  Позировал для селфи и сыграл в теннис. Принц Уильям в Варшаве встретился с украинскими беженцами. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Ешьте и худейте". Как приготовить "жиросжигающий суп". Простой рецепт из доступных продуктов
  "Ешьте и худейте". Как приготовить "жиросжигающий суп". Простой рецепт из доступных продуктов
Галина ГРИШИНА
Любимый красный жакет, черное пончо, белый гольф и вечернее платье в театре Ла Скала. Самые яркие образы премьер-министра Италии Мелони
Любимый красный жакет, черное пончо, белый гольф и вечернее платье в театре Ла Скала. Самые яркие образы премьер-министра Италии Мелони
Галина ГРИШИНА
  Правила проращивания базилика и уход за рассадой. Украинский эксперт назвал сорта, которые дадут хороший урожай
  Правила проращивания базилика и уход за рассадой. Украинский эксперт назвал сорта, которые дадут хороший урожай
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 