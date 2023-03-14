Бульвар Шоубиз
 
14 марта, 2023
 
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"До фига кто сделал себе втихаря и даже вида не подает". MamaRika призналась, что готова сделать операцию по увеличению груди

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MamaRika: Пока я кормила, "малышки" были бодрячком, а сейчас немного взгрустнули
MamaRika: Пока я кормила, "малышки" были бодрячком, а сейчас немного взгрустнули
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская актриса MamaRika 14 марта, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, призналась, что могла бы решиться на операцию по увеличению груди.

"Потому что пока я кормила, "малышки" были бодрячком, а сейчас немного взгрустнули, – призналась актриса. – Вижу, что до фига кто сделал себе втихаря и даже вида не подает".

Она не стала называть имена этих людей, но подчеркнула, что каждый имеет право делать со своим телом то, что считает нужным.

При этом артистка отметила, что сперва намерена прибегнуть к спорту и кремам от растяжек, а если это не поможет, тогда "действительно задумается о пластике".

Скриншот: mamarika_official / Instagram
Скриншот: mamarika_official / Instagram

Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж, актер Сергей Середа.

MamaRika и Середа тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа 2021 года актриса родила сына.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: певица, операция, MamaRika
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