"До фига кто сделал себе втихаря и даже вида не подает". MamaRika призналась, что готова сделать операцию по увеличению груди

MamaRika: Пока я кормила, "малышки" были бодрячком, а сейчас немного взгрустнули Фото: mamarika_official / Instagram

"Потому что пока я кормила, "малышки" были бодрячком, а сейчас немного взгрустнули, – призналась актриса. – Вижу, что до фига кто сделал себе втихаря и даже вида не подает".

Она не стала называть имена этих людей, но подчеркнула, что каждый имеет право делать со своим телом то, что считает нужным.

При этом артистка отметила, что сперва намерена прибегнуть к спорту и кремам от растяжек, а если это не поможет, тогда "действительно задумается о пластике".

Скриншот: mamarika_official / Instagram

