"Мы познакомились много лет назад". Украинская актриса рассказала, какой Галкин на самом деле

"Просто люблю Макса. Мы познакомились много лет назад. Он всегда был человечным, добрым и веселым. И он всегда поддерживал Украину. Сегодня на концерте в Нью-Йорке он половину вечера говорил об Украине", – написала она.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин гастролирует сейчас с концертами в разных странах. Во время своих выступлений артист часто критикует действия российских властей.