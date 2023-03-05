"Любимая". Галкин показал новые фото Пугачевой

На первом фото Галкин и Пугачева позирует вместе за сервированным столом. Второе фото Пугачева сделала сама, сняв себя на камеру телефона с нижнего ракурса.

"С первым воскресеньем весны, любимая", – подписал он фото.

До того, как покинуть РФ, Пугачева вместе с поклонниками ежегодно праздновала первое воскресенье весны в своем доме в поселке Грязь в пригороде Москвы. По традиции, поклонники дарили артистке цветы, а она каждый раз говорила одну и ту же фразу: "Весну разрешаю".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)