"Любимая". Галкин показал новые фото Пугачевой

На первом фото Галкин и Пугачева позирует вместе за сервированным столом. Второе фото Пугачева сделала сама, сняв себя на камеру телефона с нижнего ракурса.
"С первым воскресеньем весны, любимая", – подписал он фото.
До того, как покинуть РФ, Пугачева вместе с поклонниками ежегодно праздновала первое воскресенье весны в своем доме в поселке Грязь в пригороде Москвы. По традиции, поклонники дарили артистке цветы, а она каждый раз говорила одну и ту же фразу: "Весну разрешаю".
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Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.
Пугачева после того, как ее муж, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение РФ на Украину, переехала вместе с детьми в Израиль. После этого в РФ организовали травлю артистки.