47-летний Арестович показал, как изменился за 30 лет

На черно-белом снимке слева Арестович запечатлен 17-летним, а на цветном фото – в возрасте 47 лет.

"Как ее не прячь, а настоящая натура все равно проявится", – подписал он публикацию.

Контекст:

Арестович в 2020–2023 годах работал советником Офиса президента. В первые месяцы полномасштабной войны России против Украины он проводил брифинги для СМИ, на которых рассказывал о ситуации на фронте, в дальнейшем в эфире остались только его ежедневные интервью с российским YouTube-блогером Марком Фейгиным, которые набирают миллионные просмотры.

Арестович уволился из ОП в январе 2023 года после скандала, связанного с его словами о ракете, попавшей в многоэтажку в Днепре.