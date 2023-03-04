Арестович: Последнюю машину с несколькими сотнями килограммов взрывчатки очень рядом с Офисом президента нашли в мае 2022 года

Арестович говорит, что даже в самые первые дни войны не впадал в отчаяние - помогали военный опыт, психологические практики, черный юмор и самоирония Фото: president.gov.ua

Блогер признался, что лично он отчаяния в те дни не испытывал.

"Я не супермен, но очень долгие годы психологического самокондиционирования – раз. Во-вторых, военный опыт. И третье – это философское отношение к жизни. Мы шутили очень много, очень много смеялись первый месяц. Был такой черный юмор. Люди рисковых профессий любят черный юмор. И поэтому самоиронии было очень много. Типа: "Ну сколько нам осталось? Успеем чай попить или все уже?" – поделился он.

Арестович вспоминает, что в Офисе президента людям приходилось помнить об угрозах, которые могли стать реальностью в любой момент.

"Ты не знаешь, попадут ли в следующие пять секунд восемь крылатых ракет по зданию офиса. Никто гарантий не давал, что по нему бить не будут. ПВО тогда особо ничего не перехватывала. Ну, гораздо меньше, чем сейчас. А кроме того, тогда у россиян было очень много баллистики, которая не перехватывается вообще", – напомнил он..

Возможно, добавил экс-советник ОП сейчас кому-то кажется, что все происходящее было не так уж опасно, но это потому, что "все умные задним числом".

"Мы жили в ожидании удара по офису каждую секунду. Мы ожидали газа, который будет пущен в систему вентиляции. Мы знали, что россияне работали с диггерами, которые по подземным коммуникациям могли дойти. Очень много всего. Диверсанты, заминированные машины в правительственном квартале, стрельба по пустым домам... Госслужба охраны брала людей в пустых окрестных домах, которые заехали за три месяца, а некоторые – за год до начала военных действий", – рассказал Арестович.

По его словам, "спящие агенты" и "консервы", которые были подготовлены, приехали в столицу с сняли квартиры за год до полномасштабного вторжения – это "отдельная страница".

"Я все уговариваю начальника Госслужбы охраны, с которым я очень дружу и сильно ценю его как профессионала, все-таки дать интервью. Но он отказывается. Говорит: "Нет. Только президент такие вещи решает". А он мог бы вам рассказать. Знаете, когда последнюю машину с несколькими сотнями килограммов взрывчатки нашли? По-моему, в конце мая. Ну, не под офисом [зданием ОП], а очень рядом", – уточнил блогер.

Он рассказал, что сотрудникам Офиса президента неоднократно минировали машины, ставили на них метки.

"Это целая большая история, поверьте. Меня ожидание, что через секунду прилетит по зданию, никогда не покидало. Никогда. Потому что, по логике, они должны были рано или поздно бахнуть. Пока переговоры шли, типа еще... Это же русские, не знаешь, чего ожидать, даже когда идут переговоры", – подчеркнул бывший советник Офиса президента.

Действий против переговоров сами россияне, по словам бывшего советника Офиса президента, предпринимали достаточно. Но когда после деоккупации Бучи Киевской области и вскрывшихся зверств российских оккупантов президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией, в ОП, вспоминает блогер, "уже ждали [удара] в отместку каждую секунду".

"А когда [в апреле российский крейсер] "Москву" утопили, мы тупо сидели и ожидали: "Ну вот оно летит прямо сейчас". Там уже никто не сомневался. Это так кажется: выйти на трибуне [провести брифинг] потрындеть... Мы чувствовали себя стоящими у стенки все первые дней 50–70, а то и 100. Никогда не знаешь, прилетит ли в следующую секунду. Не взорвется ли машина, мимо которой ты идешь", – заключил Арестович.

Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет". Читайте полный текст интервью

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