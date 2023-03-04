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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Последнюю машину с несколькими сотнями килограммов взрывчатки очень рядом с Офисом президента нашли в мае 2022 года

 
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Арестович говорит, что даже в самые первые дни войны не впадал в отчаяние - помогали военный опыт, психологические практики, черный юмор и самоирония
Арестович говорит, что даже в самые первые дни войны не впадал в отчаяние - помогали военный опыт, психологические практики, черный юмор и самоирония
Фото: president.gov.ua

Украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента (ОП), в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что работники ОП в первый месяц после начала полномасштабного российского вторжения очень много смеялись, поддерживая бодрость духа самоиронией.

Блогер признался, что лично он отчаяния в те дни не испытывал.

"Я не супермен, но очень долгие годы психологического самокондиционирования – раз. Во-вторых, военный опыт. И третье – это философское отношение к жизни. Мы шутили очень много, очень много смеялись первый месяц. Был такой черный юмор. Люди рисковых профессий любят черный юмор. И поэтому самоиронии было очень много. Типа: "Ну сколько нам осталось? Успеем чай попить или все уже?" – поделился он.

Арестович вспоминает, что в Офисе президента людям приходилось помнить об угрозах, которые могли стать реальностью в любой момент.

"Ты не знаешь, попадут ли в следующие пять секунд восемь крылатых ракет по зданию офиса. Никто гарантий не давал, что по нему бить не будут. ПВО тогда особо ничего не перехватывала. Ну, гораздо меньше, чем сейчас. А кроме того, тогда у россиян было очень много баллистики, которая не перехватывается вообще", – напомнил он..

Возможно, добавил экс-советник ОП сейчас кому-то кажется, что все происходящее было не так уж опасно, но это потому, что "все умные задним числом".

"Мы жили в ожидании удара по офису каждую секунду. Мы ожидали газа, который будет пущен в систему вентиляции. Мы знали, что россияне работали с диггерами, которые по подземным коммуникациям могли дойти. Очень много всего. Диверсанты, заминированные машины в правительственном квартале, стрельба по пустым домам... Госслужба охраны брала людей в пустых окрестных домах, которые заехали за три месяца, а некоторые – за год до начала военных действий", – рассказал Арестович.

По его словам, "спящие агенты" и "консервы", которые были подготовлены, приехали в столицу с сняли квартиры за год до полномасштабного вторжения – это "отдельная страница".

"Я все уговариваю начальника Госслужбы охраны, с которым я очень дружу и сильно ценю его как профессионала, все-таки дать интервью. Но он отказывается. Говорит: "Нет. Только президент такие вещи решает". А он мог бы вам рассказать. Знаете, когда последнюю машину с несколькими сотнями килограммов взрывчатки нашли? По-моему, в конце мая. Ну, не под офисом [зданием ОП], а очень рядом", – уточнил блогер.

Он рассказал, что сотрудникам Офиса президента неоднократно минировали машины, ставили на них метки.

"Это целая большая история, поверьте. Меня ожидание, что через секунду прилетит по зданию, никогда не покидало. Никогда. Потому что, по логике, они должны были рано или поздно бахнуть. Пока переговоры шли, типа еще... Это же русские, не знаешь, чего ожидать, даже когда идут переговоры", – подчеркнул бывший советник Офиса президента.

Действий против переговоров сами россияне, по словам бывшего советника Офиса президента, предпринимали достаточно. Но когда после деоккупации Бучи Киевской области и вскрывшихся зверств российских оккупантов президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией, в ОП, вспоминает блогер, "уже ждали [удара] в отместку каждую секунду".

"А когда [в апреле российский крейсер] "Москву" утопили, мы тупо сидели и ожидали: "Ну вот оно летит прямо сейчас". Там уже никто не сомневался. Это так кажется: выйти на трибуне [провести брифинг] потрындеть... Мы чувствовали себя стоящими у стенки все первые дней 50–70, а то и 100. Никогда не знаешь, прилетит ли в следующую секунду. Не взорвется ли машина, мимо которой ты идешь", – заключил Арестович.

Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет". Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Глава ОП Андрей Ермак в декабре 2020 года назначал Арестовича "советником по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности и обороны". 

В январе 2022 года Арестович обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть, а через несколько дней заявил, что уволился с должности. В феврале, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, он начал проводить в Офисе президента брифинги для СМИ о ситуации в стране. 

В интервью Гордону Арестович заявлял, что вернулся работать в ОП утром 24 февраля 2022 года после звонка Ермака. Советник ОП, по его словам, жил в здании Офиса президента примерно до 20-х чисел апреля. О том, что команда президента Владимира Зеленского после начала полномасштабной войны переехала жить на работу, рассказывал и его пресс-секретарь Сергей Никифоров. В правительственном квартале, по рассказам Арестовича, в это время царила довольно нервная атмосфера.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать область. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

В интервью, вышедшем 5 января 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военно-политическое руководство РФ  планировало взять под контроль правительственный квартал Киева менее чем за сутки после начала вторжения.

17 января 2023 года Арестович заявил об увольнении из Офиса президента. Он подал заявление после того, как в эфире с блогером Марком Фейгиным 14 января сказал, что ракету, разрушившую дом в Днепре, якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась. Впоследствии это заявление опроверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, Дмитрий Гордон, Украина, вторжение, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, психология, безопасность, интервью, власть, Офис президента Украины, Андрей Ермак, блогер, российские оккупанты
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