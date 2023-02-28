Арестович: В начале войны в Офисе президента я прожил до 20-х чисел апреля. Спал на куртке, сумка под голову, иногда в кровати

Он отметил, что ночевал в ОП, "если не был на выезде".

"Сколько месяцев вы так прожили в Офисе?" – спросил журналист.

"Наверное, до 20-х чисел апреля. Потом уже появился дома, какую-то одежду поменял, душ принял... [На чем спал в ОП?] Куртка, подстеленная сумка под голову. Иногда в кровати, – рассказал Арестович. – В чем проблема была? Как только у меня Фейгин заканчивался, еще несколько включений – в это время просыпались американцы. И вместо того, чтобы спать, начинались разговоры со странами того полушария. Я первый месяц спал часа два, наверное".

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube