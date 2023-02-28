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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: В начале войны в Офисе президента я прожил до 20-х чисел апреля. Спал на куртке, сумка под голову, иногда в кровати

 
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Арестович: Потом уже появился дома, какую-то одежду поменял, душ принял...
Арестович: Потом уже появился дома, какую-то одежду поменял, душ принял...
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Украинский блогер Алексей Арестович рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что когда был советником Офиса президента Украины, в начале полномасштабной войны несколько недель прожил в ОП.

Он отметил, что ночевал в ОП, "если не был на выезде". 

"Сколько месяцев вы так прожили в Офисе?" – спросил журналист. 

"Наверное, до 20-х чисел апреля. Потом уже появился дома, какую-то одежду поменял, душ принял... [На чем спал в ОП?] Куртка, подстеленная сумка под голову. Иногда в кровати, – рассказал Арестович. – В чем проблема была? Как только у меня Фейгин заканчивался, еще несколько включений – в это время просыпались американцы. И вместо того, чтобы спать, начинались разговоры со странами того полушария. Я первый месяц спал часа два, наверное".

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

О том, что команда президента Владимира Зеленского после начала полномасштабной войны переехала жить на работу, рассказывал и его пресс-секретарь Сергей Никифоров. 

"Условия аскетические, но самое необходимое там было: душ – в коридоре, маленькие комнатушки с низкими потолками. Все такое – из прошлого, в то же время чистенько и аккуратно. Металлопластиковые двери и хорошие светодиодные лампы придавали более современный вид. Нас там было немало", – отмечал он. 

Зеленский, по его же словам, до сих пор живет на Банковой. Он показывал свою комнату в ОП в документальном проекте ведущего Дмитрия Комарова "Год", который вышел 24 февраля.

Арестович в 2020–2023 годах работал советником Офиса президента, уволился в январе. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Алексей Арестович, война России против Украины, Офис президента Украины, одежда
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