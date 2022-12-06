"Мивину" разбавляли даже не горячей водой". Пресс-секретарь Зеленского рассказал об "аскетических" условиях жизни в первые дни вторжения РФ

"Все перевернулось с ног на голову. Я переехал жить на работу. Условия аскетические, но самое необходимое там было: душ – в коридоре, маленькие комнатушки с низкими потолками. Все такое – из прошлого, в то же время чистенько и аккуратно. Металлопластиковые двери и хорошие светодиодные лампы придавали более современный вид. Нас там было немало. Моя комната располагалась через две двери от президента", – рассказал Никифоров.

По словам спикера, питание там в первые дни было "не очень качественным".

"Разбавляли "Мивину" даже не горячей, а теплой водой, из-за этого она толком не размокала. Но это буквально первые дни, потом постепенно с едой ситуация становилась лучше", – добавил он.