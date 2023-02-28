Арестович: Начальник контрразведки СБУ генерал Поклад абсолютно безбашенный, он коллекционер скальпов российских агентов

"Давайте вспомним, как мы начали эту войну. Россия начала захват Крыма, когда у нас глава СБУ, глава МВД и глава Министерства обороны имели гражданство государства-агрессора, которое захватывало нашу территорию. Это беспрецедентная вещь: в мире никогда такого не было. Они провели с 2005-го года, после Майдана, стратегическую операцию по захвату Украины в сферу своего влияния", – сказал он.

По его словам, россияне в Украину зашли через бизнес, а дальше началось лоббирование, коррумпирование и тому подобные вещи. Арестович отметил, что они имели в Украине полноту развернутой агентуры. Но с ними начала эффективно работать украинская контрразведка после назначения нового ее главы, сказал он.

"Генерал [Александр] Поклад – это его заслуги. Он абсолютно безбашенный в хорошем смысле коллекционер российских скальпов. Не всех российских, а российской агентуры. Он спит и видит. Идет впереди подчиненных, когда идут захваты и так далее. Он профессионал экстра-класса, у него учатся американцы и британцы, приезжают специально, и не только они. Вы понимаете, то, что создавалось за 20 лет, зачистить даже за год довольно сложно. Она же (агентура РФ. – "ГОРДОН") фуражку не носит. На ней не написано. А мы правовое государство. И даже в условиях военного положения все должно быть доказано. А "знать" и "доказать" – это такие вещи... Но они стараются", – отметил Арестович.

Он выразил сожаление, что Поклада назначили главой контрразведки всего за пару месяцев до войны.

"Он начал очень быстро работать, но за два месяца, конечно, не успеешь. Но пока будет продолжать, я вас уверяю: количество скальпов будет увеличиваться, Родина будет очищаться и очищаться", – заявил Арестович.

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