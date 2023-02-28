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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Начальник контрразведки СБУ генерал Поклад абсолютно безбашенный, он коллекционер скальпов российских агентов

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Арестович поделился впечатлением от работы контрразведки СБУ
Арестович поделился впечатлением от работы контрразведки СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Украинская контрразведка эффективно борется с российскими агентами в Украине. Об этом заявил украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента Украины, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Давайте вспомним, как мы начали эту войну. Россия начала захват Крыма, когда у нас глава СБУ, глава МВД и глава Министерства обороны имели гражданство государства-агрессора, которое захватывало нашу территорию. Это беспрецедентная вещь: в мире никогда такого не было. Они провели с 2005-го года, после Майдана, стратегическую операцию по захвату Украины в сферу своего влияния", – сказал он.

По его словам, россияне в Украину зашли через бизнес, а дальше началось лоббирование, коррумпирование и тому подобные вещи. Арестович отметил, что они имели в Украине полноту развернутой агентуры. Но с ними начала эффективно работать украинская контрразведка после назначения нового ее главы, сказал он.

"Генерал [Александр] Поклад – это его заслуги. Он абсолютно безбашенный в хорошем смысле коллекционер российских скальпов. Не всех российских, а российской агентуры. Он спит и видит. Идет впереди подчиненных, когда идут захваты и так далее. Он профессионал экстра-класса, у него учатся американцы и британцы, приезжают специально, и не только они. Вы понимаете, то, что создавалось за 20 лет, зачистить даже за год довольно сложно. Она же (агентура РФ. – "ГОРДОН") фуражку не носит. На ней не написано. А мы правовое государство. И даже в условиях военного положения все должно быть доказано. А "знать" и "доказать" – это такие вещи... Но они стараются", – отметил Арестович.

Он выразил сожаление, что Поклада назначили главой контрразведки всего за пару месяцев до войны.

"Он начал очень быстро работать, но за два месяца, конечно, не успеешь. Но пока будет продолжать, я вас уверяю: количество скальпов будет увеличиваться, Родина будет очищаться и очищаться", – заявил Арестович.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Александру Покладу 44 года. Он окончил Харьковский юридический университет, по специальности – юрист. Работал в правоохранительных органах Полтавской области.

Позже возглавлял 5-й офис департамента Службы безопасности. По данным СМИ, он руководил спецоперацией по задержанию сотрудника управления "К" СБУ Юрия Расюка и генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на спецслужбы РФ.

30 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Поклада руководителем департамента контрразведки СБУ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: СБУ, контрразведка, Алексей Арестович, война России против Украины, Александр Поклад
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