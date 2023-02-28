Арестович: Сейчас будет период переломных, решающих боев, он продлится до лета

"Могу сказать так: сейчас будет период переломных, решающих боев. Он продлится где-то до начала лета, середины лета. По его результатам станет понятно, что российское военное поражение очевидно. А вот что будет конкретно на поле боя, какую территорию они еще будут удерживать или не будут удерживать, будут ли еще российские солдаты или не будут – это зависит от слишком многого количества факторов, чтобы это предсказать. В первую очередь от поставок западного оружия. Но то, что перелом в войне произойдет, я уверен, в середине лета в нашу пользу – однозначно. А там дальше уже дело техники", – сказал он.

Арестович подчеркнул, что все зависит от военной помощи, которую Запад поставляет Украине.

"Еще несколько серьезных факторов есть, но все зависит от помощи. Если вдруг помощь уменьшается, или иссякает, или хотя бы не увеличивается, это один расклад. А если она будет постепенно прибавляться и прибавляться, расширяться и расширяться, то тогда, конечно, шансы очень хорошие закончить эту войну", – сказал блогер.

Он также заявил, что день победы в этой войне наступит, когда последний российский солдат уйдет с украинской территории.

"Но гарантировать, что, например, не будет приграничных стычек после этого и обстрелов, – большой вопрос", – добавил Арестович.

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