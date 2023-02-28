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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Сейчас будет период переломных, решающих боев, он продлится до лета

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Полномасштабная война РФ против Украины длится больше года
Полномасштабная война РФ против Украины длится больше года
Фото: EPA (архив)

Украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента Украины, считает, что вскоре в российско-украинской войне будет период "решающих боев". Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Могу сказать так: сейчас будет период переломных, решающих боев. Он продлится где-то до начала лета, середины лета. По его результатам станет понятно, что российское военное поражение очевидно. А вот что будет конкретно на поле боя, какую территорию они еще будут удерживать или не будут удерживать, будут ли еще российские солдаты или не будут – это зависит от слишком многого количества факторов, чтобы это предсказать. В первую очередь от поставок западного оружия. Но то, что перелом в войне произойдет, я уверен, в середине лета в нашу пользу – однозначно. А там дальше уже дело техники", – сказал он.

Арестович подчеркнул, что все зависит от военной помощи, которую Запад поставляет Украине.

"Еще несколько серьезных факторов есть, но все зависит от помощи. Если вдруг помощь уменьшается, или иссякает, или хотя бы не увеличивается, это один расклад. А если она будет постепенно прибавляться и прибавляться, расширяться и расширяться, то тогда, конечно, шансы очень хорошие закончить эту войну", – сказал блогер.

Он также заявил, что день победы в этой войне наступит, когда последний российский солдат уйдет с украинской территории.

"Но гарантировать, что, например, не будет приграничных стычек после этого и обстрелов, – большой вопрос", – добавил Арестович.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины – в частности, в районе Бахмута Донецкой области.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Алексей Арестович, война России против Украины, Офис президента Украины
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