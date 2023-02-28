Арестович: Думаю, до трибунала Путин не доживет. Закончит жизнь самоубийством

При власти в РФ Путин находится с 2000 года Фото: ЕРА

"Я о нем иногда думаю по-христиански. То есть как вот человек продал душу дьяволу и настаивает на этом все больше и больше. Посмертная судьба его будет ужасна, если с религиозной точки зрения смотреть. Об этом я думаю часто", – сказал он.

Гордон спросил, хочется ли Арестовичу "встретиться с Путиным, например, на трибунале".

"Я думаю, он не доживет. В России это невозможно. Никто не даст его выдать. Поэтому где-то бесследно растворится в российских просторах. И закончит жизнь самоубийством, скорее всего. От стыда", – считает экс-советник Офиса президента Украины.

Он отметил, что про то, что Путин совершил суицид, – "так скажут".

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