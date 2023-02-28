Арестович: Думаю, до трибунала Путин не доживет. Закончит жизнь самоубийством

"Я о нем иногда думаю по-христиански. То есть как вот человек продал душу дьяволу и настаивает на этом все больше и больше. Посмертная судьба его будет ужасна, если с религиозной точки зрения смотреть. Об этом я думаю часто", – сказал он.
Гордон спросил, хочется ли Арестовичу "встретиться с Путиным, например, на трибунале".
"Я думаю, он не доживет. В России это невозможно. Никто не даст его выдать. Поэтому где-то бесследно растворится в российских просторах. И закончит жизнь самоубийством, скорее всего. От стыда", – считает экс-советник Офиса президента Украины.
Он отметил, что про то, что Путин совершил суицид, – "так скажут".
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним ее лидером это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
Ряд экспертов, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.