Арестович показал вблизи свой кулон на черном шнурке. Фото

Арестович: Во что я влюблен? Фото: Алексей Арестович / Facebook

Арестович разместил два снимка своего серебряного кулона на черном шнурке. С одной стороны на нем выгравирована надпись "Русь-Україна" и герб Украины – трезубец. С другой стороны изображена семья, дерево и футуристические здания.

"Во что я влюблен?" – написал Арестович.