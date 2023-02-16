Арестович показал вблизи свой кулон на черном шнурке. Фото

Арестович разместил два снимка своего серебряного кулона на черном шнурке. С одной стороны на нем выгравирована надпись "Русь-Україна" и герб Украины – трезубец. С другой стороны изображена семья, дерево и футуристические здания.
"Во что я влюблен?" – написал Арестович.
В феврале 2022 года, после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, Арестович начал проводить в Офисе президента брифинги для СМИ о ситуации в стране. Сам он заявлял в июле в интервью каналу "1+1", что вернулся работать в ОП после звонка Ермака. Глава ОП в интервью "1+1", вышедшем 29 декабря, говорил, что Арестович "на своем месте".
17 января 2023 года Арестович написал об уходе с должности советника Офиса президента Украины.