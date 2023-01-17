Руководитель аппарата Офиса президента подписала приказ об увольнении Арестовича – Никифоров

Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил в комментарии "Украинской правде" 17 января.

По словам Никифорова, руководитель аппарата ОП Мария Витушок подписала соответствующий приказ об отставке Арестовича.

Арестович подал заявление об отставке сегодня. Он сделал это после скандала, вызванного его словами о ракете, разрушившей часть девятиэтажки в Днепре. Спикер сказал, что эту ракету якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась.

Утверждение Арестовича опроверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа.

В украинском обществе поднялась волна возмущения и критики из-за заявления Арестовича о ракете, после чего он объяснил это высказывание усталостью, а потом сказал, что "отзывает извинения".