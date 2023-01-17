ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Руководитель аппарата Офиса президента подписала приказ об увольнении Арестовича – Никифоров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Офис президента уволил Арестовича, сообщил Никифоров (на фото)
Офис президента уволил Арестовича, сообщил Никифоров (на фото)
Фото: Sergii Nykyforov / Facebook

Офис президента удовлетворил заявление Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил в комментарии "Украинской правде" 17 января.  

По словам Никифорова, руководитель аппарата ОП Мария Витушок подписала соответствующий приказ об отставке Арестовича. 

Арестович подал заявление об отставке сегодня. Он сделал это после скандала, вызванного его словами о ракете, разрушившей часть девятиэтажки в Днепре. Спикер сказал, что эту ракету якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась. 

Утверждение Арестовича опроверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа.

В украинском обществе поднялась волна возмущения и критики из-за заявления Арестовича о ракете, после чего он объяснил это высказывание усталостью, а потом сказал, что "отзывает извинения"

Контекст:

Как заявляли в ОП, глава Офиса Андрей Ермак в декабре 2020 года назначал Арестовича "советником по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности и обороны". Также Арестович был спикером делегации Украины в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе (ее распустили после начала полномасштабной войны). 

Он уже заявлял, что увольняется из ОП, ровно год назад – 17 января 2022 года – после критики в адрес власти

В феврале, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, Арестович начал проводить в Офисе президента брифинги для СМИ о ситуации в стране. Сам он заявлял в июле в интервью каналу "1+1", что вернулся работать в ОП после звонка Ермака. Глава ОП в интервью "1+1", вышедшем 29 декабря, говорил, что Арестович "на своем месте". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Алексей Арестович, отставка, увольнение, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Сергей Никифоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"С Арестовичем очень похожи внешне". Ведущий Решетник заявил, что ищет работу внештатного советника
"С Арестовичем очень похожи внешне". Ведущий Решетник заявил, что ищет работу внештатного советника
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару
"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст
"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст
"Мистика – это ты". Тина Кароль показала кадры из новой фотосессии
"Мистика – это ты". Тина Кароль показала кадры из новой фотосессии
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост
"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост
Яма, переехавший из Украины в США, снялся в расстегнутом пиджаке, трогая жену за бедро
Яма, переехавший из Украины в США, снялся в расстегнутом пиджаке, трогая жену за бедро
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой
"Видео поднимает настроение", "Все побежали проверять". Саша Бо показала, что есть на лапе каждой собаки
"Видео поднимает настроение", "Все побежали проверять". Саша Бо показала, что есть на лапе каждой собаки
52-летняя Кэри снялась в полный рост в боди и колготках. Видео
52-летняя Кэри снялась в полный рост в боди и колготках. Видео
"Как эта женщина не стареет? Ей 53! Прекрасная!" Лопес показала пресс и декольте
"Как эта женщина не стареет? Ей 53! Прекрасная!" Лопес показала пресс и декольте
"Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тоже". Dantes сообщил о разводе с Дорофеевой
"Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тоже". Dantes сообщил о разводе с Дорофеевой
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (189279)
2
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (162670)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (126959)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (102577)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (87980)
6
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (54001)
7
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (39554)
8
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (26561)
 
 
 
 