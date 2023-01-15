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Украинская ПВО не сбивала ракету Х-22, которая попала в дом в Днепре. У ВСУ нет огневых средств, способных сбивать такие ракеты – Воздушные силы

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Российская ракета попала в дом в Днепре 14 января
Российская ракета попала в дом в Днепре 14 января
Фото: EPA

Украинская система противовоздушной обороны не сбивала ракету Х-22, которая попала в жилой дом в Днепре 14 января. Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

В командовании напомнили, что 14 января из пяти российских дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря.

"Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15.30, попала в многоэтажку в Днепре по улице Набережная Победы. Радиолокационными средствами определено примерное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 – нет. У Вооруженных сил Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна – не сбита средствами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что масса боевой части Х-22 – около 950 кг, максимальная дальность – до 600 км.

"При применении с больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров. Только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели", – сообщили в командовании.

Сообщение ВС ВСУ было опубликовано на фоне заявления советника Офиса президента Алексея Арестовича. В эфире с блогером Марком Фейгиным 14 января на его вопрос: "Возможности сбить ракету в Днепре не было?" Арестович ответил: "Нет, ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала". Доказательств этого он не предоставил.

Позже Арестович в Facebook прокомментировал свои утверджения.

"Никто не поверит российским СМИ в их "…попытке перенести вину на Украину" потому, что разумные люди умеют прочитывать причинно-следственные связи. Тем более, такие несложные. Никто не обвинит Украину. Как не обвинили после падения нашей ракеты ПВО в Польше, убившей двух польских граждан. Вина РФ однозначна и не может быть ни размыта, ни ослаблена. Все прекрасно понимают: не было бы российского удара, не было бы трагедии – вне зависимости от конкретного механизма ее наступления. Дом в Днепре разрушила российская крылатая ракета типа Х-22. Никакая ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений", – написал он.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0XNyGBgtS7KsuFH7ycWfs2PnvrPgZ9CDN47AwSvThgGJ9Fj5mNfzwNjB5JqkpHwNhl

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе КиевДнепр и Авдеевку.

Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины, часть ракет была сбита силами ПВО.

В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. По последним данным, жертвами удара стали 12 человек, в том числе 15-летняя девочка. Из 64 раненых в больницу забрали 59 пострадавших. Завалы на месте обрушившегося подъезда продолжают разбирать. Судьба 26 человек пока неизвестна.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Днепр, ПВО, Алексей Арестович, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
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