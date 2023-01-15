Украинская ПВО не сбивала ракету Х-22, которая попала в дом в Днепре. У ВСУ нет огневых средств, способных сбивать такие ракеты – Воздушные силы

В командовании напомнили, что 14 января из пяти российских дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря.

"Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15.30, попала в многоэтажку в Днепре по улице Набережная Победы. Радиолокационными средствами определено примерное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 – нет. У Вооруженных сил Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна – не сбита средствами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что масса боевой части Х-22 – около 950 кг, максимальная дальность – до 600 км.

"При применении с больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров. Только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели", – сообщили в командовании.

Сообщение ВС ВСУ было опубликовано на фоне заявления советника Офиса президента Алексея Арестовича. В эфире с блогером Марком Фейгиным 14 января на его вопрос: "Возможности сбить ракету в Днепре не было?" Арестович ответил: "Нет, ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала". Доказательств этого он не предоставил.

Позже Арестович в Facebook прокомментировал свои утверджения.

"Никто не поверит российским СМИ в их "…попытке перенести вину на Украину" потому, что разумные люди умеют прочитывать причинно-следственные связи. Тем более, такие несложные. Никто не обвинит Украину. Как не обвинили после падения нашей ракеты ПВО в Польше, убившей двух польских граждан. Вина РФ однозначна и не может быть ни размыта, ни ослаблена. Все прекрасно понимают: не было бы российского удара, не было бы трагедии – вне зависимости от конкретного механизма ее наступления. Дом в Днепре разрушила российская крылатая ракета типа Х-22. Никакая ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений", – написал он.