"Пока в Днепре достают раненых, в США готовится к выходу на сцену "Мисс Оркостан". Осадчая возмутилась участием россиянки в конкурсе красоты

"Пока в Днепре разбирают завалы и достают раненых после массированной ракетной атаки России, где-то в Новом Орлеане [США] на конкурсе "Мисс Вселенная" готовится к выходу на сцену "Мисс Оркостан". Надеюсь, наша [участница Виктория Апанасенко] подготовила коллеге материал для финального платья", – написала Осадчая.

Свой пост ведущая проиллюстрировала изображением представительницы РФ Анны Линниковой в платье из черных пакетов для мусора.

Она призвала подписчиков написать Линниковой в Instagram правду о войне, назвав ее "Мисс руки в крови".