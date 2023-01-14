"Пока в Днепре достают раненых, в США готовится к выходу на сцену "Мисс Оркостан". Осадчая возмутилась участием россиянки в конкурсе красоты

"Пока в Днепре разбирают завалы и достают раненых после массированной ракетной атаки России, где-то в Новом Орлеане [США] на конкурсе "Мисс Вселенная" готовится к выходу на сцену "Мисс Оркостан". Надеюсь, наша [участница Виктория Апанасенко] подготовила коллеге материал для финального платья", – написала Осадчая.
Свой пост ведущая проиллюстрировала изображением представительницы РФ Анны Линниковой в платье из черных пакетов для мусора.
Она призвала подписчиков написать Линниковой в Instagram правду о войне, назвав ее "Мисс руки в крови".
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Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимает 84 конкурсантки. Украину представляет 29-летняя модель Виктория Апанасенко.
Участие представительницы РФ в международном проекте вызвал возмущение в сети. Зрители называют Линникову "Мисс Геноцид". При этом Линникова во время совместного снимка попыталась встать рядом с Аапнасенко, но та не позволила ей это сделать.
С 1996-го по 2015 год проект принадлежал экс-президенту США Дональду Трампу, который затем продал его голливудскому импресарио Ари Эмануэлю.
14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры.
В Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. Продолжаются разбор завалов и спасательные работы.
Президент Украины Владимир Зеленкий во время вечернего обращения выразил соболезнование близким погибших и призвал международных партнеров передать Украине оружие.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал после ракетного удара по жилому дому в Днепре изгнать Россию из Совета Безопасности ООН.