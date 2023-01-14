Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео

Апанасенко не позволила россиянке встать рядом с собой Фото: crystal.viktoria / Instagram

Момент был запечатлен зрителями и растиражирован в сети. Ролик в том числе опубликован в Telegram-канале украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

В ролике видно, как Апанасенко, оценив намерения Линниковой, не позволила ей это сделать, жестом попросив стоящую рядом с ней участницу не уступать место россиянке.

После того как Линникова встала рядом с другой конкурсанткой, Апанасенко дистанцировалась еще на одну позицию, попросив представительницу Колумбии стать с другой стороны.