Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео

Момент был запечатлен зрителями и растиражирован в сети. Ролик в том числе опубликован в Telegram-канале украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.
В ролике видно, как Апанасенко, оценив намерения Линниковой, не позволила ей это сделать, жестом попросив стоящую рядом с ней участницу не уступать место россиянке.
После того как Линникова встала рядом с другой конкурсанткой, Апанасенко дистанцировалась еще на одну позицию, попросив представительницу Колумбии стать с другой стороны.
Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимают 84 конкурсантки. Украину представляет 29-летняя модель Виктория Апанасенко. Финал конкурса состоится 14 января.
Участие представительницы РФ в международном проекте вызвало возмущение в сети. Зрители называют Линникову "Мисс Геноцид".
С 1996-го по 2015 год проект принадлежал экс-президенту США Дональду Трампу, который затем продал его голливудскому импресарио Ари Эмануэлю.