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14 января, 2023
 
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Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео

Апанасенко не позволила россиянке встать рядом с собой
Апанасенко не позволила россиянке встать рядом с собой
Фото: crystal.viktoria / Instagram

Представительница страны-агрессора РФ Анна Линникова на 71-м международном конкурсе "Мисс Вселенная", который проходит в Новом Орлеане (Луизиана, США), во время построения участниц для общего снимка попыталась встать рядом с Викторией Апанасенко, которая представляет Украину.

Момент был запечатлен зрителями и растиражирован в сети. Ролик в том числе опубликован в Telegram-канале украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

В ролике видно, как Апанасенко, оценив намерения Линниковой, не позволила ей это сделать, жестом попросив стоящую рядом с ней участницу не уступать место россиянке.

После того как Линникова встала рядом с другой конкурсанткой, Апанасенко дистанцировалась еще на одну позицию, попросив представительницу Колумбии стать с другой стороны.

Контекст:

Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимают 84 конкурсантки. Украину представляет 29-летняя модель Виктория Апанасенко. Финал конкурса состоится 14 января.

Участие представительницы РФ в международном проекте вызвало возмущение в сети. Зрители называют Линникову "Мисс Геноцид".

С 1996-го по 2015 год проект принадлежал экс-президенту США Дональду Трампу, который затем продал его голливудскому импресарио Ари Эмануэлю.

Теги: Россия, США, Мисс Вселенная, скандал, война России против Украины, Виктория Апанасенко
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