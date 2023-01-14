"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"

Зрители заявили, что страна-террорист Россия, которую на конкурсе представляет Линникова, не должна участвовать в международных мероприятиях Фото: Hodoschechka / Twitter

Зрители оставляют свои комментарии на странице организаторов конкурса в Twitter под роликом, в котором запечатлено дефиле россиянки в платье под названием "Корона Российской империи".

"Россия участвует? Как это возможно?" – возмущаются зрители.

Russia participating? HOW is it possible? — olexander scherba * (@olex_scherba) January 13, 2023

"Этот и без того подхалимский конкурс не отмоется от позора. Страна-террорист Россия не должна участвовать в каких-либо международных мероприятиях. Что дальше? У ИГИЛ есть участница "Мисс Вселенная"?" – написали в сети.

You will not wash the shame from this already cringy competition. #RussiaisATerroistState they should not be participants in any international events. What next ISIS having a Miss Universe entrant? — TFOT (@OrbitworksA) January 12, 2023

В комментариях пользователи сети также публикуют фото российской конкурсантки на окровавленном подиуме рядом с бытовой техникой, которую российские оккупанты вывозили из Украины во время бегства.

"Мисс Геноцид 2023", – подписали коллаж в сети, на котором представительница страны-агрессора запечатлена на фоне разбомбленного в марте 2022 года российскими оккупантами театра в Мариуполе.

Также изображение россиянки, дефилирующей по подиуму, опубликовали на фоне Краматорского железнодорожного вокзала, по которому в апреле 2022 года российскими оккупантами был нанесен удар.