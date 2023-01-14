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14 января, 2023
 
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"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зрители заявили, что страна-террорист Россия, которую на конкурсе представляет Линникова, не должна участвовать в международных мероприятиях
Зрители заявили, что страна-террорист Россия, которую на конкурсе представляет Линникова, не должна участвовать в международных мероприятиях
Фото: Hodoschechka / Twitter

Участие представительницы страны-агрессора РФ Анны Линниковой в 71-м международном конкурсе "Мисс Вселенная", который проходит в Новом Орлеане (Луизиана, США), вызвало возмущение в сети.

Зрители оставляют свои комментарии на странице организаторов конкурса в Twitter под роликом, в котором запечатлено дефиле россиянки в платье под названием "Корона Российской империи". 

"Россия участвует? Как это возможно?" – возмущаются зрители.

"Этот и без того подхалимский конкурс не отмоется от позора. Страна-террорист Россия не должна участвовать в каких-либо международных мероприятиях. Что дальше? У ИГИЛ есть участница "Мисс Вселенная"?" – написали в сети.

В комментариях пользователи сети также публикуют фото российской конкурсантки на окровавленном подиуме рядом с бытовой техникой, которую российские оккупанты вывозили из Украины во время бегства.

"Мисс Геноцид 2023", – подписали коллаж в сети, на котором представительница страны-агрессора запечатлена на фоне разбомбленного в марте 2022 года российскими оккупантами театра в Мариуполе.

Также изображение россиянки, дефилирующей по подиуму, опубликовали на фоне Краматорского железнодорожного вокзала, по которому в апреле 2022 года российскими оккупантами был нанесен удар.

Контекст:

Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимает 84 конкурсантки. Украину представляет 29-летняя модель Виктория Апанасенко. Финал конкурса состоится 14 января. 

С 1996-го по 2015 год проект принадлежал экс-президенту США Дональду Трампу, который затем продал его голливудскому импресарио Ари Эмануэлю.

Теги: США, Мисс Вселенная, Дональд Трамп, скандал, война России против Украины, российские оккупанты, Виктория Апанасенко
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