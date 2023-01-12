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12 января, 2023
 
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Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы

Апанасенко: Ты неповторима, и в этом твоя сила
Апанасенко: Ты неповторима, и в этом твоя сила
Фото: crystal.viktoria / Instagram

"Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко представляет Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная 2022", который проходит в Новом Орлеане (Луизиана, США). Издание "ГОРДОН" подготовило подборку снимков участницы в самых ярких платьях, которые она выбрала для конкурса и показала в Instagram.

Первый образ, который продемонстрировала Апанасенко, был достаточно сдержанным. Участница показала платье макси-длины светло-голубого цвета от украинского бренда J'amemme.

Для второго дня Апанасенко выбрала платье-вышиванку от украинского дизайнера Юлии Магдыч, выполненное в цветах украинского флага: желтом и синем.

Украинская конкурсантка показала еще один образ в светло-голубом цвете: нежное платье с белой вставкой.

Для образа следующего конкурсного дня Апанасенко выбрала также платье-вышиванку от Магдыч черного цвета с золотой вышивкой.

"Черный – это символ темных времен в Украине, а золото – это свет надежды на светлое будущее нашей страны", – объяснила Апанасенко..

На следующий день участница конкурса вышла в ярко-желтом мини-платье с двойным шлейфом от украинского бренда Stefano Lompas.

Следующий образ, который представила Апанасенко, это облегающее платье королевского синего цвета от украинской марки L'Ange Blanc. Оно подчеркнуло фигуру конкурсантки, а разрез спереди придал образу пикантности.

Апанасенко предстала еще в одном платье от того же бренда. На этот раз – белого цвета. Акцентом в образе стала красная помада.

В Instagram Stories Апанасенко разместила коллаж из снимков, на которых запечатлена в черном облегающем платье с блестящим лифом и со шлейфом цветов украинского флага.


Фото: crystal.viktoria / Instagram

Фото: crystal.viktoria / Instagram

Еще одно черное платье, в котором выходила Апанасенко, подчеркивало стройные ноги конкурсантки. Этот наряд пошит украинским дизайнером Катериной Рутман.

"Ты неповторима, и в этом твоя сила", – подписала снимки участница.

Красное платье-вышиванку от украинского бренда Foberini Апанасенко дополнила блестящими туфлями цвета металлик и маленькой сумочкой в тон.

Кульминацией в подборке образов Апанасенко на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" является ее выход во время шоу национальных костюмов. Конкурсантка представила образ "Воин света".

Автором дизайна является украинский художник по костюмам Леся Патока. Она использовала в наряде пять материалов и элементов, которые создали микс современной моды и украинской этники. 

Костюм дополняет головной убор, украшенный колосками. Для создания наряда понадобилось четыре месяца. Мастера работали под звуки воздушной тревоги и во время отключений света.

Фото: crystal.viktoria / Instagram
Фото: crystal.viktoria / Instagram

Контекст:

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину конкурс "Мисс Украина Вселенная 2022" не проводился. Организаторы приняли решение передать официальный титул Апанасенко, которая является обладательницей титула "Первая Вице-Мисс Украина Вселенная 2021".

Она родом из Чернигова, ей 28 лет. Апанасенко окончила факультет психологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "социальная работа". Работает моделью. Сотрудничает с украинскими дизайнерами.

Финал конкурса "Мисс Вселенная 2022" состоится 14 января 2023 года.

Теги: Украина, конкурс, Мисс Вселенная, платье, фигура, Мисс Украина Вселенная, мода и красота, шоу, дизайнер, Виктория Апанасенко
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