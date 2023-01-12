Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы

Апанасенко: Ты неповторима, и в этом твоя сила Фото: crystal.viktoria / Instagram

Первый образ, который продемонстрировала Апанасенко, был достаточно сдержанным. Участница показала платье макси-длины светло-голубого цвета от украинского бренда J'amemme.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Apanasenko (@crystal.viktoria)

Для второго дня Апанасенко выбрала платье-вышиванку от украинского дизайнера Юлии Магдыч, выполненное в цветах украинского флага: желтом и синем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Apanasenko (@crystal.viktoria)

Украинская конкурсантка показала еще один образ в светло-голубом цвете: нежное платье с белой вставкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Apanasenko (@crystal.viktoria)

Для образа следующего конкурсного дня Апанасенко выбрала также платье-вышиванку от Магдыч черного цвета с золотой вышивкой.

"Черный – это символ темных времен в Украине, а золото – это свет надежды на светлое будущее нашей страны", – объяснила Апанасенко..

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Apanasenko (@crystal.viktoria)

На следующий день участница конкурса вышла в ярко-желтом мини-платье с двойным шлейфом от украинского бренда Stefano Lompas.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Apanasenko (@crystal.viktoria)

Следующий образ, который представила Апанасенко, это облегающее платье королевского синего цвета от украинской марки L'Ange Blanc. Оно подчеркнуло фигуру конкурсантки, а разрез спереди придал образу пикантности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Apanasenko (@crystal.viktoria)

Апанасенко предстала еще в одном платье от того же бренда. На этот раз – белого цвета. Акцентом в образе стала красная помада.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Apanasenko (@crystal.viktoria)

В Instagram Stories Апанасенко разместила коллаж из снимков, на которых запечатлена в черном облегающем платье с блестящим лифом и со шлейфом цветов украинского флага.





Фото: crystal.viktoria / Instagram

Еще одно черное платье, в котором выходила Апанасенко, подчеркивало стройные ноги конкурсантки. Этот наряд пошит украинским дизайнером Катериной Рутман.

"Ты неповторима, и в этом твоя сила", – подписала снимки участница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Apanasenko (@crystal.viktoria)

Красное платье-вышиванку от украинского бренда Foberini Апанасенко дополнила блестящими туфлями цвета металлик и маленькой сумочкой в тон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Apanasenko (@crystal.viktoria)

Кульминацией в подборке образов Апанасенко на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" является ее выход во время шоу национальных костюмов. Конкурсантка представила образ "Воин света".

Автором дизайна является украинский художник по костюмам Леся Патока. Она использовала в наряде пять материалов и элементов, которые создали микс современной моды и украинской этники.

Костюм дополняет головной убор, украшенный колосками. Для создания наряда понадобилось четыре месяца. Мастера работали под звуки воздушной тревоги и во время отключений света.

Фото: crystal.viktoria / Instagram