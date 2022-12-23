Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото

По словам Апанасенко, костюм символизирует борьбу украинцев с тьмой и при этом "несет свет" Фото: crystal.viktoria / Instagram

По словам Апанасенко, костюм символизирует борьбу украинцев с тьмой и при этом "несет свет".

Автором дизайна является украинский художник по костюмам Леся Патока. Она использовала в наряде пять материалов и элементов, которые создали микс современной моды с украинской этникой.

Костюм дополняет головной убор, украшенный колосками. Для создания наряда понадобилось четыре месяца. Мастера работали под звуки воздушной тревоги и во время отключений света.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Apanasenko (@crystal.viktoria)