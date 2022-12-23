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23 декабря, 2022
 
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Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото

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По словам Апанасенко, костюм символизирует борьбу украинцев с тьмой и при этом "несет свет"
По словам Апанасенко, костюм символизирует борьбу украинцев с тьмой и при этом "несет свет"
Фото: crystal.viktoria / Instagram

"Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко 22 декабря в Instagram разместила фото костюма под названием "Воин света", в котором представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" во время шоу национальных костюмов.

По словам Апанасенко, костюм символизирует борьбу украинцев с тьмой и при этом "несет свет".

Автором дизайна является украинский художник по костюмам Леся Патока. Она использовала в наряде пять материалов и элементов, которые создали микс современной моды с украинской этникой. 

Костюм дополняет головной убор, украшенный колосками. Для создания наряда понадобилось четыре месяца. Мастера работали под звуки воздушной тревоги и во время отключений света.

Контекст:

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину конкурс "Мисс Украина Вселенная 2022" не проводился. Организаторы приняли решение передать официальный титул Апанасенко, которая является обладательницей титула "Первая Вице-Мисс Украина Вселенная 2021".

Она родом из Чернигова, ей 28 лет. Апанасенко окончила факультет психологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "социальная работа". Работает моделью. Сотрудничает с украинскими дизайнерами.

Финал конкурса "Мисс Вселенная 2022" состоится 14 января 2023 года в Новом Орлеане (Луизиана, США).

Теги: конкурс, дизайн, Мисс Вселенная, Мисс Украина Вселенная, Виктория Апанасенко, Леся Патока
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