Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото

По словам Апанасенко, костюм символизирует борьбу украинцев с тьмой и при этом "несет свет".
Автором дизайна является украинский художник по костюмам Леся Патока. Она использовала в наряде пять материалов и элементов, которые создали микс современной моды с украинской этникой.
Костюм дополняет головной убор, украшенный колосками. Для создания наряда понадобилось четыре месяца. Мастера работали под звуки воздушной тревоги и во время отключений света.
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Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину конкурс "Мисс Украина Вселенная 2022" не проводился. Организаторы приняли решение передать официальный титул Апанасенко, которая является обладательницей титула "Первая Вице-Мисс Украина Вселенная 2021".
Она родом из Чернигова, ей 28 лет. Апанасенко окончила факультет психологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "социальная работа". Работает моделью. Сотрудничает с украинскими дизайнерами.
Финал конкурса "Мисс Вселенная 2022" состоится 14 января 2023 года в Новом Орлеане (Луизиана, США).