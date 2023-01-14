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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский выразил соболезнования близким погибших в Днепре и призвал партнеров дать оружие – обращение президента

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Зеленский выразил соболезнования близким погибших в Днепре
Зеленский выразил соболезнования близким погибших в Днепре
Фото: president.gov.ua

Во время вечернего обращения 14 января президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров выделить необходимое Вооруженным сил Украины оружие. Обращение президента опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Начну это обращение без приветствия. И хочу, чтобы меня услышали именно те люди – не только политические лидеры, которые пока колеблются, стоит ли предоставлять Украине то оружие, которое поможет нам в этом году привести к поражению государство-террориста. Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по украинским городам. Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Янтарь, Хмельницкий и другие города были мишенями террористов", – сказал президент.

Он отметил, что в Днепре был разрушен жилой дом – обычная панельная девятиэтажка, которых достаточно много в разных городах Восточной и Центральной Европы.

"Все этажи этого дома – со второго до девятого – упали от взрыва российской ракеты... Разбор завалов еще продолжается и продлится всю ночь. Сколько всего людей под завалами, пока неизвестно. К сожалению, список погибших растет с каждым часом... Мои соболезнования родным и близким", – сказал президент.

Он отметил, что на всех местах, куда попали российские ракеты, работают необходимые службы.

Зеленский поблагодарил Воздушных силы за более чем 20 сбитых ракет. По информации пресс-службы Воздушных сил, во время атаки 14 января было сбито 25 ракет из 38

Президент добавил, что есть попадание и в объекты энергетической инфраструктуры.

"Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли сделать это иначе, чем на поле боя в Украине? Нет, к сожалению. Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море. Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах у наших партнеров и которого так ожидают наши воины. Весь мир знает, что и как способно остановить сеющих смерть. И я благодарю всех, кто нам в этом помогает!" – резюмировал глава государства.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры.

В Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. На данный момент известно о пяти погибших и 60 раненых в результате этого удара, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Продолжаются разбор завалов и спасательные работы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал после ракетного удара по жилому дому в Днепре изгнать Россию из Совета Безопасности ООН.

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