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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во Львовской области возможны перебои в снабжении светом и водой из-за прилета по критической инфраструктуре – ОВА

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Во Львовской области отработала ПВО, но есть попадание в объект инфраструктуры, сообщил Козицкий
Во Львовской области отработала ПВО, но есть попадание в объект инфраструктуры, сообщил Козицкий
Фото? Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Из-за попадания ракеты оккупантов в инфраструктурный объект на территории Львовской области возможны перебои со светом и водой, сообщил в Telegram 14 января глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в снабжении светом и водой. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается!" – написал Козицкий.

До информации о попадании ракеты Козицкий сообщал о работе ПВО в регионе.

Днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога объявлена по всей стране, сообщается о работе ПВО во многих областях, в Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. В Харьковской области зафиксированы два попадания по инфраструктурным объектам.

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С начала сентября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. Всего с сентября 2022 года Россия осуществила по инфраструктуре Украины 12 массированных ракетных атак (с учетом 14 января) и 14 массированных атак с применением дронов-камикадзе.

Теги: Россия, Украина, водоснабжение, ПВО, Львовская область, электроснабжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, инфраструктура, Максим Козицкий, российские оккупанты, воздушная тревога
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