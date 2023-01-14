Во Львовской области возможны перебои в снабжении светом и водой из-за прилета по критической инфраструктуре – ОВА

"Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в снабжении светом и водой. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается!" – написал Козицкий.
До информации о попадании ракеты Козицкий сообщал о работе ПВО в регионе.
Днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога объявлена по всей стране, сообщается о работе ПВО во многих областях, в Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. В Харьковской области зафиксированы два попадания по инфраструктурным объектам.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
С начала сентября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. Всего с сентября 2022 года Россия осуществила по инфраструктуре Украины 12 массированных ракетных атак (с учетом 14 января) и 14 массированных атак с применением дронов-камикадзе.