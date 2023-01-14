Во Львовской области возможны перебои в снабжении светом и водой из-за прилета по критической инфраструктуре – ОВА

Во Львовской области отработала ПВО, но есть попадание в объект инфраструктуры, сообщил Козицкий Фото? Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в снабжении светом и водой. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается!" – написал Козицкий.

До информации о попадании ракеты Козицкий сообщал о работе ПВО в регионе.

Днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога объявлена по всей стране, сообщается о работе ПВО во многих областях, в Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. В Харьковской области зафиксированы два попадания по инфраструктурным объектам.