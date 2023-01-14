Оккупанты могли ударить по Киеву ракетами С-300 или С-400 с территории России – Воздушные силы ВСУ

"Пока работают люди с обломками… Вероятность есть, что это были либо баллистические ракеты "Искандер-М", либо зенитные комплексы С-300 определенных модификаций, а также С-400 не исключены, которые тоже есть к северу от Украины. Сейчас будет определено, какой тип ракет был применен", – отметил Игнат.

Спикер подчеркнул, что не исключает возможность нанесения ударов по Киеву с территории России ракетами из систем С-300.

"Ракеты С-300 есть разных модификаций, поэтому определенная модификация, возможно, и позволяет применять с территории именно России", – пояснил он.

В свою очередь, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram утверждает, что пусков ракет с территории Беларуси и ее воздушного пространства 14 января не фиксировала.

"За сегодняшний день мониторинговая группа не получила ни одного сообщения о запусках ракет с территории Беларуси. Кроме того, мы также можем уверенно сказать, что взлетов истребителей с белорусских аэродромов, в том числе с аэродромов в Мачулищах и Барановичах, также не зафиксировано", – сказано в сообщении.