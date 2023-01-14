Оккупанты могли ударить по Киеву ракетами С-300 или С-400 с территории России – Воздушные силы ВСУ

"Пока работают люди с обломками… Вероятность есть, что это были либо баллистические ракеты "Искандер-М", либо зенитные комплексы С-300 определенных модификаций, а также С-400 не исключены, которые тоже есть к северу от Украины. Сейчас будет определено, какой тип ракет был применен", – отметил Игнат.
Спикер подчеркнул, что не исключает возможность нанесения ударов по Киеву с территории России ракетами из систем С-300.
"Ракеты С-300 есть разных модификаций, поэтому определенная модификация, возможно, и позволяет применять с территории именно России", – пояснил он.
В свою очередь, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram утверждает, что пусков ракет с территории Беларуси и ее воздушного пространства 14 января не фиксировала.
"За сегодняшний день мониторинговая группа не получила ни одного сообщения о запусках ракет с территории Беларуси. Кроме того, мы также можем уверенно сказать, что взлетов истребителей с белорусских аэродромов, в том числе с аэродромов в Мачулищах и Барановичах, также не зафиксировано", – сказано в сообщении.
Утром 14 января мэр Киева Виталий Кличко сообщал о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. В Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты. В результате ракетного удара в Голосеевском районе возник пожар, он ликвидирован, пострадавших, по информации мэра, нет.
Объект критической инфраструктуры, склад, гараж и два легковых автомобиля получили повреждения вследствие российской ракетной атаки по Киеву, уточнили в Киевской городской военной администрации. Также в результате утренней ракетной атаки 14 января пострадала жилая застройка (18 частных домов) в Киевской области, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
После удара была объявлена воздушная тревога, которая длилась с 9.35 до 11.03. Игнат уточнил, что ракеты, выпущенные по Киеву, летели с севера по баллистической траектории, их тип уточняется.
Последние воздушные атаки на Киев до этого российские оккупанты предприняли 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года, использовав крылатые ракеты и дроны-камикадзе.