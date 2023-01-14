ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали Киев ракетами, которые летели с севера по баллистической траектории – Воздушные силы ВСУ

Тип ракет, которыми ударили по Киеву 14 января, будут определять специалисты, сказал Игнат
Тип ракет, которыми ударили по Киеву 14 января, будут определять специалисты, сказал Игнат
Фото: ignat_mediacentr.org.ua

Специалисты будут изучать по обломкам, какой именно тип ракет применили российские оккупанты в субботу во время обстрела Киева. Однако очевидно, что эти ракеты летели по баллистической траектории. Об этом спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал 14 января в эфире "24 канала" и в комментарии "Украинской правде".

"Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. Есть последствия. Видно, какой именно это был тип ракет, устанавливают… Потом уже узнаем, что это был за тип ракет, но то, что летели с северного направления – это сто процентов. И летели именно по баллистической траектории", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что баллистика пока что не является доступной украинским силам противовоздушной обороны для эффективного выявления и уничтожения, "поэтому возможны такие последствия".

"Также по баллистической траектории используются ракет С-300, которыми ударили, в частности, по Харькову в эти сутки, так же били по объектам критической инфраструктуры", – отметил спикер.

Уведомление о ракетной опасности поступило с опозданием из-за "отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников", пояснил спикер..

Игнат также подтвердил, что группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 находятся сейчас в воздухе. Неизвестно, осуществят ли они пуски ракет, их полет отслеживается.

Контекст:

Утром 14 января мэр Киева Виталий Кличко сообщал о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. в Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты. В результате ракетного удара в Голосеевском районе возник пожар, он ликвидирован, пострадавших, по информации мэра, пострадавших нет.

Кроме того, в Киеве утром 14 января прогремели несколько взрывов, но они не были связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями, заявлял начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк. "Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера", – отметил он.

Последние воздушные атаки на Киев до этого российские оккупанты предприняли 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года, использовав крылатые ракеты и дроны-камикадзе.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины, ПВО, угрозы, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, С-300, удары, ракета, бомбардировщики, инфраструктура, Воздушные силы Украины, баллистическая ракета, спикер, российские оккупанты, Юрий Игнат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала повязку для Маси Найема. Фото
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала повязку для Маси Найема. Фото
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы – может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
Канье Уэст тайно женился – СМИ
Канье Уэст тайно женился – СМИ
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
Соловий показала свою маму
Соловий показала свою маму
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (231456)
2
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой (193640)
3
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (175583)
4
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (171543)
5
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе (92465)
6
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже (52537)
7
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин (49410)
8
"Никто не может обидеть без вашего согласия". Злата Огневич высказалась о причинах обид (47809)
 
 
 
 