Оккупанты атаковали Киев ракетами, которые летели с севера по баллистической траектории – Воздушные силы ВСУ

"Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. Есть последствия. Видно, какой именно это был тип ракет, устанавливают… Потом уже узнаем, что это был за тип ракет, но то, что летели с северного направления – это сто процентов. И летели именно по баллистической траектории", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что баллистика пока что не является доступной украинским силам противовоздушной обороны для эффективного выявления и уничтожения, "поэтому возможны такие последствия".

"Также по баллистической траектории используются ракет С-300, которыми ударили, в частности, по Харькову в эти сутки, так же били по объектам критической инфраструктуры", – отметил спикер.

Уведомление о ракетной опасности поступило с опозданием из-за "отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников", пояснил спикер..

Игнат также подтвердил, что группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 находятся сейчас в воздухе. Неизвестно, осуществят ли они пуски ракет, их полет отслеживается.