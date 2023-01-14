Оккупанты атаковали Киев ракетами, которые летели с севера по баллистической траектории – Воздушные силы ВСУ

"Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. Есть последствия. Видно, какой именно это был тип ракет, устанавливают… Потом уже узнаем, что это был за тип ракет, но то, что летели с северного направления – это сто процентов. И летели именно по баллистической траектории", – сказал Игнат.
Он подчеркнул, что баллистика пока что не является доступной украинским силам противовоздушной обороны для эффективного выявления и уничтожения, "поэтому возможны такие последствия".
"Также по баллистической траектории используются ракет С-300, которыми ударили, в частности, по Харькову в эти сутки, так же били по объектам критической инфраструктуры", – отметил спикер.
Уведомление о ракетной опасности поступило с опозданием из-за "отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников", пояснил спикер..
Игнат также подтвердил, что группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 находятся сейчас в воздухе. Неизвестно, осуществят ли они пуски ракет, их полет отслеживается.
Утром 14 января мэр Киева Виталий Кличко сообщал о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. в Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты. В результате ракетного удара в Голосеевском районе возник пожар, он ликвидирован, пострадавших, по информации мэра, пострадавших нет.
Кроме того, в Киеве утром 14 января прогремели несколько взрывов, но они не были связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями, заявлял начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк. "Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера", – отметил он.
Последние воздушные атаки на Киев до этого российские оккупанты предприняли 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года, использовав крылатые ракеты и дроны-камикадзе.